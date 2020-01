Los casos de malaria están causados normalmente por una sola picadura de mosquito

Publicado 09/01/2020 18:21:17 CET

Las infecciones por malaria están causadas predominantemente por una sola picadura de mosquito que transmite muchos parásitos genéticamente diversos pero relacionados al torrente sanguíneo del paciente, según ha demostrado un estudio del Texas Biomedical Research Institute (Estados Unidos).

La malaria es causada por los parásitos 'Plasmodium' que se propagan a las personas por la picadura de los mosquitos 'Anopheles' infectados. "No sabemos lo que hay dentro de las infecciones de malaria. No sabemos cuántas cepas diferentes de parásitos genéticamente distintos hay. No sabemos qué relación tienen entre sí. No sabemos de cuántos mosquitos proceden", recuerda Ian Cheeseman, el líder del estudio, que se ha publicado en la revista 'Cell Host & Microbe'.

Para ayudar a responder estas preguntas, los investigadores recurrieron a la secuenciación del genoma de una sola célula. Mediante esta tecnología, se aíslan células individuales del parásito de la malaria y se amplifica su genoma antes de ser analizadas por un secuenciador de genomas. La secuenciación de una sola célula permite a los investigadores capturar las mutaciones genéticas presentes en una sola célula. Esta es la primera vez que se utiliza esta tecnología para estudiar la transmisión de la malaria.

En su trabjo, estudiaron células individuales infectadas por la malaria de pacientes en Malawi, un país muy afectado por esta enfermedad infecciosa. Los pacientes que donaron muestras de sangre infectadas con malaria utilizadas en este estudio residen en Chikhwawa, una región con una gran población de mosquitos. En esta zona, las personas pueden ser picadas por un mosquito infectado de malaria cada 48 horas.

El enfoque de secuenciación de célula única aplicado en este estudio proporciona una imagen fresca de la frecuencia con la que las picaduras de un mosquito infectado conducen a una infección de malaria. Lo que los investigadores descubrieron va en contra de lo que se daba por hecho hasta ahora: casi todas las infecciones que estudiaron probablemente provenían de una sola picadura de mosquito.

Saber esto permite a los científicos diseñar intervenciones más efectivas para bloquear los mosquitos que propagan la malaria y construir modelos más sofisticados para predecir la propagación de la resistencia a los medicamentos antipalúdicos y los patrones de transmisión de la malaria. "Cualquier avance que podamos hacer en la comprensión de esta enfermedad tendrá un enorme impacto", concluye Cheeseman.