Casi un cuarto de las personas con VIH en el mundo no recibe ningún tratamiento

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi un cuarto de los 39,9 millones de personas que conviven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en mundo no reciben ningún tipo de tratamiento, lo que hace que cada minuto muera una persona por causas relacionadas con el sida, según datos de Humana Fundación Pueblo para Pueblo.

La organización ha destacado su cooperación bajo el paraguas de la Federación Humana 'People to People'(Pueblo para pueblo), cuyo programa 'Total Control of the Epidemic' (TCE, Control Total de la Epidemia) tiene el objetivo es combatir el VIH y el sida mediante la prevención, la atención y el apoyo con una estrategia liderada por las personas, trabajando codo con codo con las comunidades sobre el terreno.

"Solo las personas pueden liberarse de esta epidemia", han afirmado desde el programa, que busca lograr que cada individuo tome la iniciativa para conocer sus situación serológica respecto al VIH y colabore "de forma activa" para frenar su propagación.

Así, se pretende que los seropositivos reciban el tratamiento necesario, de forma que se salven sus vidas, se suprima el virus y se detenga su propagación, según un comunicado de Humana de cara al Día Mundial del Sida, que se celebra este domingo.

El organismo ha resaltado que más de 24 millones de personas de Asia y África se han beneficiado de las acciones de prevención, acceso a pruebas diagnósticas y tratamientos apropiados, así como a una atención sanitaria de calidad, todo ello gracias al mencionado programa, aplicado en estas regiones desde hace más de dos décadas.

Humana ha recordado que sus objetivos desde el inicio de su actividad han sido los de aumentar el acceso a servicios esenciales de apoyo médico para el VIH (acercando las pruebas del VIH, la educación preventiva y el tratamiento a las comunidades más necesitadas), acabar con el estigma (fomentando el diálogo abierto y la comprensión para crear un entorno de apoyo a las personas que viven con el VIH) y capacitar a las personas (proporcionando a las comunidades los conocimientos y recursos que necesitan para tomar las riendas de su salud y bienestar).

Además, se ha sumado al lema 'Sigamos el camino de los derechos' propuesto por ONUSIDA, que ha aseverado que "con los derechos humanos en el centro, con las comunidades a la cabeza, el mundo puede acabar con el sida como amenaza para la salud pública para 2030".

"Los avances sustanciales que se han logrado en la respuesta al VIH están directamente relacionados con los avances en la protección de los Derechos Humanos. A su vez, los progresos realizados a través de la respuesta al VIH han impulsado avances más amplios en la realización del derecho a la salud y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios", ha añadido.

En ese sentido, han insistido en que la defensa de los Derechos Humanos es un "pilar esencial" para dar una respuesta eficaz contra el VIH, por lo que han pedido proteger la salud de todas las personas mediante la protección de sus derechos.

Humana también ha advertido de que la meta de ONUSIDA "puede verse amenazada si se reduce la financiación y se limitan los Derechos Humanos", lo que provocaría "que la pandemia siguiera creciendo" y "socavando" la salud global.