Casi el 90% de los españoles quiere prohibir fumar en coches con niños

Publicado 28/05/2019 18:36:01 CET

El 62% cree que no se cumple la Ley que impide fumar en terrazas cerradas de bares o restaurantes

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Casi nueve de cada diez españoles (86,3%) está de acuerdo en prohibir fumar en vehículos privados cuando hay un menor a bordo, lo que supone una subida de nueve puntos porcentuales en este aspecto con respecto al año pasado (77,3%), según los resultados de la Encuesta de la XX Semana Sin Humo, realizada por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) entre 8.993 personas.

Además, el estudio revela que más de la mitad (62%) de las personas encuestadas tiene la percepción de que, casi diez años después de su introducción, no se cumple el artículo de la Ley Antitabaco (42/2010) que prohíbe fumar en terrazas cerradas por más de dos compartimentos de bares y restaurantes. Esta sensación ha crecido "mucho" desde la aprobación de esta normativa, según ha explicado la coordinadora de la XX Semana Sin Humo, Lucía Gorreto.

Para aumentar el cumplimiento de la Ley en este sentido, los encuestados proponer hacer efectivas las sanciones por parte de las autoridades (51,3%), aumentar la vigilancia (46,7%) o dar mayor difusión a la normativa (42,2%). "El problema no es la Ley, que ha sido muy buena. El problema es que ya tiene 10 años y, en este tiempo, las formas de consumo han progresado. Creo que se ha producido una relajación, y muchas cosas en las que éramos pioneros se han dejado un poco de lado", ha comentado la experta.

En cuanto a los nuevos espacios libres de humo que los españoles apoyan en esa nueva legislación, el 75,4 por ciento aprobaría prohibir fumar en lugares al aire libre con especial concentración de personas, como piscinas, centros comerciales, etc. Otro 63,4 por ciento apuesta por vetar su uso en centros deportivos abiertos y un 54,2 por ciento considera que se debería privar el tabaco en coches, independientemente de si en su interior hay niños o no.

Los resultados coinciden en cierta medida con los del 'Barómetro Sanitario 2018', publicado en marzo por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según sus resultados, el 41,3 por ciento de los españoles opina que se debería ampliar la lista de lugares donde está prohibido fumar. El 72,9 por ciento se manifiesta en este sentido en coches particulares con menores a bordo y el 61,4 por ciento en espacios deportivos al aire libre.

El Ministerio de Sanidad, tal y como se recoge en el documento 'Líneas de actuación 2019-20 en el ámbito de la prevención del tabaquismo', está trabajando en financiar entre este año y el siguiente los tratamientos para dejar de fumar, y también está considerando declarar 'espacios sin humo' a los coches. La encuesta de semFYC revela que hasta la mitad de los españoles cree que más fumadores cesarían su hábito tabáquico si recibieran este apoyo económico de la Administración.

AUMENTAR IMPUESTOS Y PRECIO "MÍNIMO" DE 10 EUROS

En su documento, la semFYC también resume las medidas que sería necesario implementar para atajar las tasas de tabaquismo: aumento de los impuestos sobre los productos del tabaco, empaquetado genérico, protección e incremento de los espacios sin humo, más campañas en medios de comunicación, prohibición y penalización "estricta" de la publicidad de los productos del tabaco, formar a los profesionales en tabaquismo y financiar los tratamientos para dejar de fumar en todo el territorio nacional.

Entre todas ellas, destaca la petición de fijar un precio "mínimo" de 10 euros por cajetilla de tabaco, como en Francia. "No puede ser que todos los países de nuestro entorno vengan aquí a comprar tabaco. No podemos ser el estanco de Europa", ha lamentado la doctora Lucía Gorreto sobre el "bajo precio" que supone fumar para los ciudadanos españoles. En el estudio de semFYC, hasta el 69,7 por ciento de los españoles está de acuerdo en aumentar el precio del tabaco y sus impuestos.

"Se ha relajado la visión sobre los perjuicios del tabaco. La mayoría de los exfumadores actuales lo dejaron hace diez años o más, coincidiendo con la aprobación de la Ley, y no ahora. Las nuevas formas de consumo de tabaco no están tan mal vistas por la sociedad. Tenemos a los cigarrillos electrónicos, que aún no se comercializaban cuando se legisló, por lo que existen muchos agujeros donde la industria se mete. Hay que actualizar la normativa, es una de las tareas del nuevo equipo ministerial", han coincidido Gorreto y la vicepresidenta de semFYC, María Fernández.

PERFIL DE LOS FUMADORES

Los datos del estudio de semFYC confirman la tendencia que ya se apuntaba el año pasado en relación al ligero aumento del consumo de tabaco. De hecho, si se analizan los resultados de los últimos tres años (2017-2019), aumenta la cantidad global de fumadores del 21 al 23,3 por ciento; un pequeño retroceso del porcentaje de exfumadores (del 37 al 33,7%) y una cifra de personas que nunca han fumado que se mantiene plana en torno al 42-43 por ciento.

Por género, la proporción de fumadores es más elevada en hombres (22,9%) que en mujeres (18,5%). Por edades, la persona fumadora tiene entre 20 y 39 años (un 24% de las personas que están en la veintena son fumadoras y un 23,4% de las que tienen entre 30 y 39 años también declaran tener este hábito). El consumo medio diario del fumador es de 10,7 cigarrillos al día y su edad de iniciación son los 17 años. Un 74 por ciento reconoce haber intentado dejar de fumar al menos en una ocasión, aunque sin conseguirlo. El 80 por ciento de los que sí lo consiguió no necesitó ayuda farmacológica ni de ningún tipo.

En lo relativo a la cantidad de tabaco consumida se detecta una tendencia a la reducción, si se analiza la evolución de los últimos tres años (2017-2019). De este modo, si en 2017 eran un 39,2 por ciento los que fumaban menos de diez cigarrillos al día, en 2019 un 46,7 por ciento de los fumadores encuestados dicen fumar menos de esta cantidad diaria. Así, el porcentaje de fumadores que fuman más de 30 cigarrillos al día pasa del 4,2 por ciento en 2017 al 3,8 por ciento en 2019.

En lo se refiere a la comparativa entre tipos de tabaco consumido, cerca del 70 por ciento de los fumadores o exfumadores preferían el consumo del tabaco convencional, siendo más frecuente entre los fumadores actuales (77% frente 64%). Sin embargo, los nuevos dispositivos de consumo de tabaco cada vez son más populares: el 91,7 por ciento de los participantes reconoce haber oído hablar de otros dispositivos de consumo de tabaco, sobre todo el cigarrillo electrónico (90,6%).

En este punto, los expertos de semFYC alertan de que apenas el 58,2 por ciento de los españoles considera que estas nuevas formas de consumo son "igual de perjudiciales" que los cigarrillos convencionales. "Preocupa mucho que todavía exista un 20 por ciento que considera que fumar no es perjudicial para la salud. Del mismo modo, solo el 30 por ciento opina que fumar cigarrillos hechos a mano es perjudicial para la salud, y hay otro 24 por ciento que opina que fumar cigarrillos electrónicos también lo es, hasta el punto de que un 10,8 por ciento apuntan que ayudan a dejar de fumar", ha concluido Gorreto.