Casi el 50% de los españoles tiene una opinión positiva sobre cómo la población afronta las medidas contra la Covid

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras más de siete meses de pandemia, los españoles consideran que la mayoría de la población está dando un ejemplo de civismo y

solidaridad en la forma de afrontar las medidas contra la Covid-19, así lo opina un 48,9 por ciento, mientras que el 40,4 por ciento piensa que la mayoría está siendo poco cívica e indisciplinada.

Respecto a esta cuestión, sobre la que ha preguntado el Barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 9,7 no sabe qué responder. En general, los hombres (52,8%)tienen mejor opinión que las mujeres, mientras que por franja de edad son los de 55 a 64 años (53,8%) los que más consideran que hay un buen comportamiento en la población.

Por otro lado, el 44,1 por ciento de las mujeres cree que la mayoría de la población está siendo poco cívica e indisciplinada, y por edades, sobre todo, de esta opinión son los jóvenes de 18 a 24 años (52,7).

Al margen de las medidas oficiales para el control de la Covid tomadas por las autoridades, el 60,1 por ciento tiene cuidado con las cosas que toca o por dónde va, pero en lo demás hace vida norma; un 27,7 por ciento afirma que permanece prácticamente en aislamiento, saliendo de casa sólo para adquirir alimentos y para ir a consultas médicas; un 5,9 por ciento afirma hacer vida normal y no haber tomado ninguna medida de prevención extraordinaria; y un 4,6 admite que no sale de casa para nada que no resulte imprescindible y le traen los suministros y medicinas.