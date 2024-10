Carlos Briones, investigador del CSIC-CAB: "los humanos somos una especie de puzzle construido por los virus"

MADRID, 11 Oct. (EDIZIONES) -

Los virus son mucho más importantes por lo que hacen que por lo que son. Todos sabemos que nos producen infecciones, pero muchos desconocen una función fundamental: contribuyen al movimiento de información genética entre especies celulares, más o menos relacionadas unas con otras, promoviendo la transferencia horizontal de genes (HGT) que se llama.

"La evolución no habría funcionado así de no ser por los virus. Los seres humanos somos una especie de puzzle que ha sido construido por los virus", explica el investigador Carlos Briones, doctor en Ciencias Químicas e investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Centro de Astrobiología (CAB-INTA), que dirige un grupo que investiga el origen y la evolución temprana de la vida, así como los virus de ARN.

Nos concede una entrevista a Europa Press Infosalus, con motivo de la reciente publicación de 'A bordo de tu curiosidad' (Crítica), donde explica que, efectivamente, los virus tienen "un lado malo", que es el más conocido, porque nos causan infecciones, y nos pueden hacer mucho daño, producir brotes, epidemias, o pandemias.

EL LADO BUENO: SON MEDIADORES DE INFORMACIÓN GENÉTICA

"Pero también tienen un lado bueno porque son mediadores de la información genética durante la evolución, y nos han hecho como somos. En realidad, el 8% de nuestro genoma está constituido por secuencias de virus, que son retrovirus endógenos humanos (HERV), que han ido integrándose en nuestro ADN a lo largo de la evolución; y hasta un 50% de nuestro genoma está relacionado con secuencias traídas por virus de otros seres vivos", subraya este especialista.

Es decir, tal y como detalla, los virus cuando se integran te pueden dejar en el genoma secuencias de otros organismos a los que previamente habían infectado, y al salir de ellos se llevan un trocito de genoma. "Entonces, han ido intercambiando piezas del puzzle y, al final, la mitad de nuestro genoma es heredero del genoma de otros seres vivos, y esos trocitos han llegado a nosotros a bordo de los virus", apostilla Briones.

En concreto, señala que, dado que los HERV fueron incorporando mutaciones desde su llegada, casi todos están degenerados o inactivos, como 'secuencias domesticadas' o 'fósiles genéticos' dentro del genoma; si bien insiste en que su presencia nos muestra lo importantes que han resultado los virus en la construcción de lo que somos.

LOS VIRUS Y LA PLACENTA HUMANA

De hecho, destaca la importancia de los virus en el origen de la placenta humana. Cuenta que los mamíferos se originaron hace unos 220 millones de años, como las equidnas y los ornitorrincos, pero hace entre 150 y 130 millones de años, el ancestro de todos los demás mamíferos actuales fue infectado por un retrovirus, cuyas proteínas resultaron esenciales para modificar una de las membranas interiores del huevo hasta originar una placenta primitiva, base de la reproducción vivípara.

"Una vez que fuimos placentarios comenzó toda la diversificación de mamíferos que conocemos ahora. Y a día de hoy, todos los mamíferos, excepto esos dos, somos herederos de esos mamíferos placentarios. En cierta forma somos lo que somos gracias a los virus", remarca.

¿LOS VIRUS ESTÁN MUERTOS O VIVOS?

Ésta es otra de las grandes preguntas que nos hacemos todos. Hemos superado en alguna ocasión una infección viral y no pensamos jamás que éstas son provocadas por entes que no están vivos. ¿Cómo puede ser esto? Explica Briones que las características de los seres vivos son tres, deben estar combinadas, y los virus no cumplen todas.

"Un material genético que pueda replicarse, un metabolismo que les permita intercambiar materia y energía con el entorno, y un sistema que los individualice y compartimente. A los virus les falta la segunda, carecen de metabolismo propio y deben robárselo a la célula que infectan. Es decir, no son seres vivos los virus, aunque se comportan como ellos", relata este investigador del CSIC-INTA-CAB.

¿POR QUÉ HAY ENFERMEDADES NUEVAS?

Sobre por qué van surgiendo enfermedades nuevas este científico lo achaca a que ahora disponemos de más tecnología y más medios y éstas se diagnostican más, con más facilidad, y hay técnicas moleculares que permiten saber lo que tenemos, de qué enfermedades morimos.

"Antes se decía que alguien se moría de viejo, pero te sueles morir de una enfermedad, de un accidente cardiovascular, de cáncer, por ejemplo. Ahora lo que hace la Medicina es diagnosticar mucho mejor las enfermedades. Es imposible saber si hay más enfermedades que antes, pero ahora sí las conocemos mejor; aparte de que ahora les ponemos nombre y apellido, con bastante precisión", subraya Carlos Briones.