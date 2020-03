Las características más agresivas en algunos tumores pequeños de tiroides aumentan el riesgo de metástasis

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El carcinoma papilar de tiroides, la forma más común de malignidad tiroidea, se considera una enfermedad que progresa lentamente con pronóstico excelente, por lo que los pacientes pueden ser controlados regularmente en lugar de operarse desde el principio. Pero de un nuevo estudio a gran escala muestran que en casi el 20 por ciento de los pacientes los tumores de menos de 1 centímetro de tamaño tenían signos patológicos más agresivos que aumentaba el riesgo de que pudieran desarrollar metástasis.

El estudio, publicado online por el 'Journal of the American College of Surgeons', demuestra la necesidad de desarrollar pruebas sofisticadas que encuentren a los pacientes con estos signos patológicos desde el principio y que se les aconseje sobre todas las opciones de tratamiento, incluida la extirpación quirúrgica inmediata de parte o la totalidad de la glándula tiroides.

El carcinoma de tiroides es la neoplasia maligna más común del sistema endocrino, y la forma papilar de la enfermedad representa del 70 al 90 por ciento de estas neoplasias. El microcarcinoma papilar de tiroides (PTMC) es un subgrupo específico de carcinoma papilar de tiroides que representa el 30 por ciento de todas las neoplasias papilares de tiroides.

El pronóstico para pacientes con PTMC es bueno ya que la enfermedad es responsable de solo el 3 por ciento de todas las muertes por cáncer de tiroides y el 5 por ciento de las muertes de pacientes con carcinoma papilar de tiroides.

El curso lento de la enfermedad se demuestra por la prevalencia relativamente alta de PTMC en autopsias de individuos que murieron de otro causas (3 a 36 por ciento) y resultados clínicos comparables para los pacientes, independientemente de si se sometieron a una operación o no.

Las pautas de 2015 de la Asociación Americana de Tiroides para el tratamiento de PTMC apoyan la extirpación quirúrgica de la glándula tiroides. Sin embargo, las pautas también discuten la vigilancia activa o el control intensivo regular y las pruebas repetidas, y al menos un ensayo clínico recomendó la observación de pacientes con PTMC.

Los pacientes con sospecha de PTMC generalmente tienen ecografía preoperatoria o biopsia. Sin embargo, las características patológicas de la enfermedad agresiva solo se pueden encontrar en un examen completo del tejido extirpado en el momento de la cirugía.

"En general, los tumores PTMC no son agresivos y no es probable que afecten la supervivencia general. Sin embargo, hay subconjuntos dentro de la población de pacientes que pueden desarrollar cánceres más graves que podrían poner en peligro la vida. Teniendo esto en cuenta, analizamos específicamente el riesgo de metástasis a distancia y los perfiles patológicos de pacientes con PTMC", explica el autor principal del estudio Zaid Al-Qurayshi, del Departamento de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello de la Universidad de Iowa.

Los investigadores analizaron retrospectivamente 30.180 registros de pacientes adultos en la National Cancer Database (NCDB) que fueron tratados por PTMC entre 2010 y 2014. NCDB es un programa conjunto de la Comisión de Cáncer del Colegio Americano de Cirujanos y la Sociedad Americana del Cáncer.

Entre estos pacientes, 5.628 (18,7 por ciento) presentaron signos patológicos de enfermedad avanzada, como metástasis en los ganglios linfáticos centrales (8 por ciento), metástasis en los ganglios linfáticos laterales (4,4 por ciento), enfermedad microscópica fuera de la tiroides (6,7 por ciento), enfermedad grave fuera la glándula (0,3 por ciento), invasión de los vasos linfáticos y sanguíneos (4.4 por ciento) y metástasis a distancia (0,4 por ciento).

La presencia de algunas de estas características patológicas se asoció con la propagación de la enfermedad o una menor tasa de supervivencia. "La tasa de mortalidad para pacientes con enfermedad en los ganglios linfáticos fue 3 veces mayor, y fue 6 veces mayor para aquellos con metástasis a distancia o diseminación a los pulmones", explica Emad Kandil, coautor del estudio y profesor de Cirugía en la Universidad de Tulane.

"Tener una metástasis en los ganglios linfáticos triplica el riesgo de tener metástasis a distancia. El extenso extratiroideo tiene un riesgo 5 veces mayor de propagarse a los ganglios linfáticos y un riesgo 9 veces mayor de metástasis a distancia. Todos estos factores están relacionados", añade el doctor Kandil.

"El estudio proporciona una buena perspectiva general sobre el panorama de PTMC. Se necesitan más datos clínicos para ayudar a comprender los factores de riesgo de enfermedad avanzada y desarrollar una prueba preoperatoria que pueda identificar a estos pacientes que los tienen", apunta Al-Qurayshi.

El laboratorio del doctor Kandil está probando actualmente un panel de genes que pueden indicar qué tipos de cáncer progresarán y cuáles no. Mientras tanto, todos los pacientes con PTMC deben ser aconsejados cuidadosamente. "No tenemos suficiente información en este momento para confirmar cómo puede progresar la enfermedad. Sin embargo, necesitamos informar a los pacientes sobre la posible presencia de enfermedad agresiva y todas sus opciones de tratamiento", concluye.