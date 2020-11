MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capacidad fértil de los hombres también se reduce con la edad, debido a que la carga genética de los espermatozoides empieza a sufrir alteraciones de forma progresiva a partir de los 45 años, a pesar del mito de que los hombres pueden ser padres toda la vida, según el informe 'Mitos sobre Fertilidad Masculina', elaborado por Amnios In Vitro Project con motivo del Día Internacional del Hombre que se celebra el 19 de noviembre

"Lo cierto es que se puede decir que esto es así porque los hombres no nacen con un número limitado de espermatozoides, como si sucede con los óvulos en las mujeres. Sin embargo, esto no implica que vayan a ser fértiles de por vida y que el envejecimiento no les vaya a afectar", ha dicho la directora médico de Amnios In Vitro Project, Marian Chávez.

De hecho, cada vez más estudios prueban como el esperma pierde calidad con la edad. "Se ha comprobado que con los años hay un empeoramiento de los parámetros de semen, incluida la genética, así como un peor éxito reproductivo, además de los cambios morfológicos y hormonales que supone envejecer.Por ello es importante que presten atención a su salud reproductiva, pues en el caso de los hombres queda siempre olvidada", ha explicado.

En este sentido, la experta ha comentado que los problemas de fertilidad tienen su origen por igual tanto en la mujer como en el hombre. "No es cierto que en la mayoría de los casos sea la mujer la infértil dentro de la pareja. De hecho, en un 30 por ciento de los casos viene de ellas y en otro 30 por ciento viene de ellos, y en otro 30% los dos presentan alteraciones", ha añadido Chávez.

Otro de los mitos que rodean a la fertilidad masculina es el que tiene que ver con el deporte, pues muchas personas piensan que puede resultar beneficioso. "La práctica de ejercicio intenso y continuado puede hacer disminuir los niveles de testosterona, lo que puede repercutir en la fertilidad", ha aseverado Chávez.

Así se desprende de un trabajo publicado por la revista de la Federación Española de Medicina del Deporte. Además, existe la falsa creencia de que el ciclismo puede dificultar el conseguir un embarazo. Sin embargo, la experta ha informado de que lo que puede es aumentar las posibilidades de disfunción eréctil, si bien "no hay nada demostrado sobre sus efectos en la calidad del esperma".

Por otro lado, también es habitual restar importancia a la relación entre los hábitos tóxicos y nocivos con la fertilidad. "Nada más lejos de la realidad, puesto que el consumo de sustancias como el tabaco o el cannabis, así como de alcohol, repercuten en la fertilidad tanto del hombre como de la mujer. En general, nuestro estilo de vida juega un papel muy importante en la fertilidad", ha zanjado.