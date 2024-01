El cannabis no tiene un efecto claro en el tratamiento de la adicción a los opioides

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un trabajo publicado en 'The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, concluye que el cannabis no está teniendo ningún efecto significativo en el uso de opioides por parte de las personas, tomados sin orientación médica.

Si bien el dolor sigue siendo el motivo más común para la autorización del cannabis medicinal, un número cada vez mayor de estados de Estados Unidos están agregando "alternativas a los opioides" o "trastornos tratables con opioides" a sus listas de afecciones aprobadas. En ciertos estados, esto incluye el tratamiento del trastorno por consumo de opioides.

Sin embargo, no está claro si el cannabis ayuda o dificulta el tratamiento del trastorno por consumo de opioides. Algunos estudios han encontrado que ayuda a aliviar el dolor y la abstinencia de opioides, pero otros sugieren que aumenta la probabilidad de volver a consumir opioides.

Para analizar esa cuestión, se realizó un metanálisis con los resultados de diez estudios longitudinales en los que participaron 8.367 personas que estaban recibiendo medicamentos (buprenorfina, metadona o naltrexona) para tratar su trastorno por consumo de opioides.

Como parte de esto, en el transcurso de un promedio de 10 meses, se monitoreó a las personas para determinar su uso de opioides con fines no médicos, incluido el uso de opioides no recetados, el consumo de más opioides de los recetados o el uso de opioides sin receta. El estudio comparó la frecuencia de este consumo entre personas que consumían cannabis, normalmente obtenido de fuentes no reguladas, y aquellos que no consumían cannabis.

Los resultados mostraron que no existe ningún vínculo entre el consumo de cannabis y las tasas de uso de opioides con fines no médicos. De esta forma, estos hallazgos no confirman las preocupaciones sobre el aumento del consumo de opioides no médicos, por parte del cannabis en personas que reciben tratamiento por trastorno por consumo de opioides, ni respaldan su eficacia para reducir el uso de opioides no médicos.