El cannabis no sirve como sustituto de los opioides

Publicado 25/11/2019 11:53:24 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad McMaster (EEUU) han descubierto en un estudio que el uso de cannabis como medicamento de reemplazo para personas con trastorno por consumo de opioides no funciona.

Hasta ahora existía la creencia de que el cannabis podía ayudar a estos pacientes a dejar de usar opioides, pero el nuevo estudio de la universidad de Canadá, publicado en el 'Canadian Medical Association Journal' lo ha desmentido. Para ello, el equipo de investigación analizó todas las investigaciones sobre los efectos del consumo de cannabis en el uso ilícito de opioides durante la terapia de mantenimiento con metadona, que es un tratamiento común para el trastorno por consumo de opioides, y encontró seis estudios con más de 3.600 participantes.

En esta revisión sistemática, se realizaron búsquedas en MEDLINE / PubMed, Embase, PsycINFO, CINAHL y ProQuest Dissertations and Theses Global desde el inicio hasta el 12 de julio de 2018. Resumieron los efectos del consumo de cannabis en el uso de opioides durante la terapia de mantenimiento con metadona y la retención del tratamiento, y realizaron metanálisis utilizando un modelo de efectos aleatorios. Sin embargo, encontraron que el consumo de cannabis no redujo el uso ilícito de opioides durante el tratamiento no retuvo a las personas en tratamiento.

El profesor asociado de psiquiatría y neurociencias conductuales en McMaster y psiquiatra del personal de Hamilton, el doctor Zainab Samaan, ha indicado que existe evidencia limitada de que el consumo de cannabis puede reducir el uso de opioides en el manejo del dolor.

"Algunas organizaciones de alto perfil han sugerido que el cannabis es una 'droga de salida' para el uso ilícito de opioides, pero no encontramos evidencia que sugiera que el cannabis ayuda a los pacientes con trastorno por consumo de opioides. Deje de usar opioides", ha instado el investigador.