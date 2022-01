El cáncer de pulmón ya es la cuarta causa de muerte global y la primera por cáncer en España

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La mortalidad por cáncer de pulmón sigue avanzando y ya es la cuarta causa de muerte global y la primera por cáncer en España, según han alertado especialistas del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) en el marco del Día Mundial Contra el Cáncer que se celebra el próximo 4 de febrero.

El total de personas que han fallecido por esta enfermedad en 2020 equivalen a la suma de fallecimientos de cáncer de mama, próstata y cáncer de colon, tal y como ha asegurado el jefe de oncología del Hospital Puerta de Hierro y presidente del GECP, Mariano Provencio.

"Pese a todos los esfuerzos en investigación seguimos enfrentándonos a un problema sanitario de gran calado. Hay que volver a poner el foco en la lucha contra el cáncer, especialmente en el cáncer de pulmón, que en la actualidad aglutina el 20% de todas las muertes", ha añadido.

Así pues, casi 22.000 españoles han fallecido por esta enfermedad en 2020. Una mortalidad que ha permanecido a la baja en hombres (-1,9%)pero que se ha incrementado un 4,4 por ciento en mujeres, aunque la mortalidad absoluta en mujeres ha aumentado un 134 por ciento desde 2003.

Sin embargo, los expertos consideran que todavía no se ha llegado al máximo de casos. Según estimaciones publicadas por la Sociedad Europea de Oncología (ESMO), se prevé una importante subida del seis por ciento de las muertes por cáncer de pulmón en mujeres en el entorno europeo.

"Mientras que en otras neoplasias disminuye, estamos viendo que año tras año las tasas de cáncer de pulmón en mujeres siguen aumentando. Si nos fijamos en lo que ha sucedido en países europeos de nuestro entorno, nos damos cuenta de que en España todavía no hemos tocado techo y hay margen para actuar. Este aumento es

constante desde hace 20 años en el sexo femenino. Una de cada tres muertes en España atribuidas al tabaco ocurre por cáncer de pulmón, tanto en hombres como en mujeres", ha explicado el responsable de Epidemiología del GECP, Alberto Ruano.

Ante esta situación, los especialistas de la sociedad científica proponen que se potencie la investigación y los pacientes puedan acceder a terapias innovadoras independientemente de su lugar de residencia. "Sabemos que tratar a un paciente en función de las alteraciones genéticas de su tumor mejora sus expectativas de vida. No puede ser que haya pacientes que no estén accediendo a estas determinaciones porque su hospital no lo ofrece. No es ético mantener a los pacientes sin ese tratamiento", ha valorado Provencio.

Por ello, desde el GECP han lanzado el proyecto 'Atlas', que se trata de una plataforma de análisis masivo de biomarcadores que prevé llegar a 1000 pacientes. Asimismo, reclaman más recursos para la investigación de la patología.

"En la actualidad, en muchos casos, los pacientes están accediendo a fármacos innovadores o alternativas terapéuticas gracias a la labor de grupos cooperativos como el GECP. Es un tumor infrafinanciado públicamente en relación con su impacto", señala el presidente del Grupo.

Por último, desde el GECP se apuesta por mejorar la prevención primaria, con un mayor control del tabaco y una legislación más restrictiva que la actual. "Es necesario ampliar la regulación actual para acotar al mínimo los espacios del fumador, ya que

inhalar humo de terceros es también perjudicial para la salud", ha precisado Alberto Ruano.