Calzado barefoot, ¿algo más que una moda o es lo más saludable para nuestros pies? ¿Y en niños?

MADRID, 11 Nov. (EDIZIONES) -

Está muy de moda últimamente el calzado barefoot, un calzado minimalista que simula el ir descalzo, pero sin ser así. No obstante, no es nuevo. Empezó en el mundo deportivo en Estados Unidos en torno a los años 70, donde hubo una corriente por la que decidieron correr maratones con este tipo de zapatillas.

Ahora son cada vez más las personas que llevan este tipo de zapatillas por la calle, e incluso se venden para los niños, como un calzado que favorece su autonomía a la hora de andar pero, ¿es para todo el mundo? ¿Es saludable en todos los casos? La respuesta es que depende de la persona.

"Es un calzado minimalista, que favorece la dinámica y, sobre todo, la fisiología del pie de cada individuo, es decir, el respeto a la anchura, cuenta con suelas no muy gruesas sino minimalistas. Dentro de los parámetros biomecánicos, se trata de un calzado que respeta la fisiología del pie y favorece la musculatura intrínseca y extrínseca del pie", informa en una entrevista con Infosalus Luis Ángel Arigita, presidente del Colegio Oficial de Podólogos de Navarra y miembro del Consejo General de Podólogos de España.

DEPENDE DE NUESTRO FENOTIPO DE PIE

Ahora bien, dicho esto, este experto sí advierte de que cada uno tenemos nuestro propio fenotipo de pie, de forma que no a todas las personas les es beneficioso el empleo de este tipo de calzado: "Hay personas a las que les va bien por su tipo de pie, mientras que a otras no porque su tipo de pie no es acorde con esas necesidades del calzado".

Así como no existe una plantilla que vaya bien al colectivo en general, prosigue Arigita, tampoco hay un calzado que vaya bien al todo el mundo. "Por tanto, es saludable para quienes lo toleran y les favorece por su fenotipo de pie", insiste este podólogo, y siempre que se utilice en las condiciones adecuadas. "Si vives en el monte tampoco te favorecerá porque no podrás ir por terrenos rocosos con este calzado minimalista, cuya suela es finísima y donde te molestarán las piedras al andar al mantener el contacto con el suelo de esta manera tan estrecha", agrega.

¿Cómo saber si nos puede ser beneficioso? Este experto recomienda hacerse un estudio biomecánico para saber qué tipo de pie tenemos, un trabajo que realiza un podólogo o un traumatólogo, quienes informarán del tipo de fenotipo de pie que tenemos, y cuáles son nuestras necesidades individuales de calzado. Pone el ejemplo Luis Ángel Arigita de los pies planos, a los que el calzado barefoot les está totalmente desaconsejado por cómo son.

¿QUÉ PASA CON LOS NIÑOS?

En el caso de los niños dice el presidente del Colegio Oficial de Podólogos de Navarra que hay una tendencia que cada vez está más en boga, y es la de no utilizar calzado en niños de 0 a 12 meses: "Hay estudios que ratifican que es interesante para el tema de la propiocepción el tener los pies descubiertos para que canalicen toda la información que adquieren en este periodo de tiempo".

Entonces, sostiene que si conoces esta información automáticamente consideras que esto favorece la teoría de aconsejar calzado barefoot a los niños, no siendo exactamente beneficioso para todos como estamos comentando: "Habrá niños con fenotipos de pie a quienes les favorezca este tipo de zapatillas, mientras que otros no lo tolerarán porque sus cadenas musculares no se lo permiten, se molestarán, tendrán fatiga muscular, e incluso algún tipo de lesión en consecuencia".

Así, Luis Ángel Arigita mantiene que no existe un "calzado tipo que beneficie a toda la población", ni tampoco un tratamiento que vaya bien a todo el mundo. "En función de tu fenotipo de pie tendrás unas necesidades u otras, y para saberlas es necesario saber qué tipo de pie tienes y esto solemos desconocerlo. Necesitamos saber qué nos va bien o no con el calzado; y a partir de ahí utilizarlo. Aunque está muy boga ahora, y con grandes resultados, el calzado barefoot sólo es útil para un determinado grupo poblacional; no es para todo el mundo", concluye.