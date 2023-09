Uno de cada tres españoles nunca ha revisado el estado de su salud sexual

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada tres españoles nunca ha acudido a un especialista para revisar el estado de su salud sexual y tan solo un tercio acude a revisión de forma puntual, o en caso de haber notado algún síntoma de una infección de transmisión sexual, según el XI Barómetro 'los españoles y el sexo' de Control.

En el caso de los hombres la situación de gravedad se acentúa ya que más de la mitad (52,4%) afirma no haberse realizado nunca un chequeo para conocer su estado de salud sexual, y, además, solo un 16 por ciento acude al menos una vez al año a un especialista. Datos que contrastan con el caso de las mujeres donde la situación se invierte: más de la mitad (51,1%) acude a revisar su salud sexual, al menos, una vez al año; y solo un 20 por ciento no ha acudido nunca.

La concienciación con la salud sexual es desigual entre comunidades autónomas. Según este barómetro, destacan Castilla-La Mancha, donde casi seis de cada diez manchegos (57,9%) nunca ha acudido al especialista; por delante de los riojanos (50%) y cántabros (49,2%). En el otro extremo, se encuentran las regiones de Cataluña (49%), Canarias (43%) y Madrid (41%).

Ante estas cifras y con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual, que se celebra el próximo lunes, 4 de septiembre, desde Control han querido hacer "un llamamiento a la concienciación haciendo énfasis en la necesidad de incluir en las revisiones anuales la revisión de la salud sexual".

"Acudiendo de forma recurrente a un especialista, ya no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos importan", ha declarado la product manager de Control España, Irene Asenjo.

Además, la encuesta realizada en 2.000 personas ha revelado que más de un 60 por ciento de los españoles aseguran conocer el estado de salud de su pareja. No obstante, aun tres de cada diez españoles afirman no conocer el estado de salud sexual de la persona con la que mantienen relaciones sexuales, principalmente por confiar en que la otra persona no tiene ningún problema.

Con respecto a los métodos anticonceptivos más usados, el barómetro muestra que el preservativo masculino es el método doble barrera por excelencia. La población española, hace uso del preservativo masculino buscando una protección ante un embarazo no deseado (41,3%) y también para protegerse de enfermedades de transmisión sexual (30,2%).

Entre comunidades autónomas también varian las cifras de uso del preservativo como método anticonceptivo destacando Aragón (59,7%), Madrid (57%), Extremadura (54,7%) y Navarra (52%) frente a Murcia (44%) o La Rioja (44%) que son las que menos uso le dan.

Sin embargo, el uso del preservativo para el sexo oral está muy poco extendido, pese al riesgo de ITS. El 50,6 por ciento de la población no usa protección para practicar sexo oral. El 42,7 por ciento asegura no planteárselo por tener pareja estable y solo el 6,7 por ciento de los españoles usa protección para evitar cualquier tipo de riesgo.