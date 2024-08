Uno de cada tres españoles no ha revisado nunca su estado de salud sexual

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada tres españoles nunca ha acudido a un especialista para revisar el estado de su salud sexual, según recoge el XII Barómetro 'Los españoles y el sexo', que Control España ha puesto de relieve con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual, que se conmemora el próximo 4 de septiembre.

Pese a que siete de cada 10 encuestados han revisado alguna vez su salud sexual, un 21 por ciento afirma acudir solo en caso de haber notado algún síntoma que pudiera ser indicador de alguna infección de transmisión sexual y un 14 por ciento ha acudido alguna vez pero no suele hacerlo de manera periódica. Menos de un tercio (29 por ciento) afirma acudir a un especialista, al menos, una vez al año.

En el caso de los hombres la situación se acentúa. Cuatro de cada 10 afirma no haberse realizado nunca un chequeo para conocer su estado de salud sexual y solo un 15 por ciento acude, al menos, una vez al año a un especialista. Datos que contrastan con el caso de las mujeres donde la situación se invierte, pues casi la mitad de las españolas (44 por ciento) acude a revisar su salud sexual, al menos, una vez al año; y solo un 18 por ciento no ha acudido nunca.

La concienciación con la salud sexual es desigual entre comunidades autónomas. Entre las comunidades que menos frecuentan las visitas al especialista destacan Castilla y León, donde casi cuatro de cada 10 (38,3 por ciento) nunca han acudido al especialista; por delante de los aragoneses (37,5 por ciento) y asturianos (37 por ciento). En el otro extremo, encontramos las regiones de Cataluña y la Comunidad Valenciana (39 por ciento) en las que se da un mayor porcentaje de población que, al menos, acude una vez al año. Le siguen Cantabria (34 por ciento) y la Comunidad de Madrid (33 por ciento).

Por otra parte, el preservativo masculino es el método doble barrera por excelencia entre los españoles y el 58 por ciento de encuestados señala que el principal motivo por el que lo utiliza es para evitar un embarazo no deseado, mientras que solo un 38 por ciento lo usa para prevenir el contagio de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

De hecho, según los últimos datos de Control, seis de cada 10 españoles argumentan no usar siempre preservativo por confiar en el buen estado de salud de su pareja sexual. No obstante, uno de cada tres encuestados no conoce realmente el estado de salud sexual de la persona con la que mantiene relaciones.

Por Comunidades Autónomas hay una gran diferencia: Aragón (59,7 por ciento), Madrid (57 por ciento), Extremadura (54,7 por ciento) y Navarra (52 por ciento) son las que más uso hacen del preservativo masculino frente a Murcia (44 por ciento) o La Rioja (44 por ciento) que son las que menos uso le dan.

Además, el uso del preservativo para el sexo oral está muy poco extendido, pese al riesgo de ITS. El 50,6 por ciento de la población no usa protección para practicar sexo oral. El 42,7 por ciento asegura no planteárselo por tener pareja estable y solo el 6,7 por ciento de los españoles usa protección para evitar cualquier tipo de riesgo.