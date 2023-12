Una de cada seis personas con ITS bacterianas en Barcelona se vuelve a infectar

BARCELONA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 17% de las personas que viven en la ciudad de Barcelona diagnosticadas con una infección de transmisión sexual (ITS) bacteriana vuelve a infectarse, según una investigación del Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IDIAPJGol) con la participación de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

El estudio, publicado en la revista 'Archives of Sexual Behavior', se ha realizado con registros de ITS de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, analiza los datos de 9.927 personas diagnosticadas de ITS bacterias en la capital catalana entre los años 2007 y 2018, que incluyen sífilis, gonococia y el linfogranuloma vereneum.

El estudio destaca que existe un mayor riesgo de ITS repetidas en los jóvenes menores de 34 años, los hombres que tienen sexo con otros hombres y las mujeres trans, así como entre las personas con infección por el VIH y las que tienen un primer diagnóstico de gonorrea y de linfogranuloma venereum.

Aunque otros estudios realizados en la ciudad destacan una mayor incidencia de ITS entre la población nacida en el extranjero, este trabajo muestra que la incidencia de las ITS de repetición es más elevado entre las personas nacidas en España.

El estudio apunta que este resultado se debe probablemente a que en Catalunya la infección por VIH está infradiagnosticada entre la población inmigrada, y que otros trabajos muestran que la población inmigrante se enfrenta a un mayor número de barreras para acceder a los servicios sanitarios.

La primera firmante del estudio, Constanza Jacques, ha asegurado que para evitar reinfecciones "deberían reforzarse programas de prevención entre la población joven diagnosticada con una primera ITS", y ha pedido la implicación del área de educación y de los profesionales de la salud en la promoción de programas de salud sexoafectiva.