¿Buscas la paz interior? Estas pautas de autoconocimiento te ayudarán

MADRID, 3 Ago. (EDIZIONES) -

Para estar bien por fuera debemos estar bien por dentro. El ser humano no solo es cuerpo sino también es mente, por lo que ambas dimensiones debemos cuidarlas. En este artículo vamos a tratar el tema del autoconocimiento y la importancia de contar con ese mundo interior en regla, para que también lo de fuera pueda estar bien.

Para ello hablamos con Mario García, psicólogo general sanitario y escritor, que acaba de publicar ‘El poder de comprender tu interior’ (Vergara), un manual con el que pretende ofrecer las herramientas para lograr esa ansiada paz interior por muchos, más en esta pandemia que tan trastocados nos ha dejado a todos.

¿Cómo funciona nuestro mundo interior? “Somos como somos los seres humanos porque conforme avanzamos en edad absorbemos una serie de patrones, de creencias que nos rodean, y desarrollamos una manera de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás determinada, con la realidad, en definitiva. Todo eso, que llamamos nuestro condicionamiento, desemboca en determinados resultados emocionales”, explica García.

Alerta aquí del sufrimiento sostenido, fruto de que nos dejemos atrapar por nuestros pensamientos repetitivos, compulsivos, que por ejemplo nos llevan a estar más en el pasado que en el presente, bastante perturbados, o bien porque negamos la realidad o reprimimos nuestros sentimientos y emociones.

“Los seres humanos lo que hacemos con nosotros es que nos dejamos abandonados, no sabemos para qué servimos, cuáles son nuestros talentos, nuestros valores, y esto nos provoca una vida insatisfactoria sin sentido. Cuando no sé quién soy, cómo funciono por dentro, me relaciono con la vida desde la ignorancia y esto desemboca en sufrimiento y por eso es importante. Si no me conozco y no sé como funciono no puedo gestionarme de manera consciente, y entonces voy a vivir experiencias insatisfactorias”, agrega este psicólogo con consulta ‘on line’.

Así, insiste en que esa paz interior es tan necesaria para nuestra salud porque si no estamos bien por dentro lo más probable es que tengamos determinados síntomas como que hagamos mal la digestión, se nos caiga el pelo, adelgacemos o engordemos en exceso, por ejemplo, entre muchos otros. “Todo lo emocional repercute de manera directa en el cuerpo. Nuestro organismo no funciona coherentemente”, advierte.

Según reconoce Mario García, en general la mayor fuente de sufrimiento de los seres humanos es su incapacidad para aceptar la realidad y por ello defiende la necesidad de realizar ese cambio interior siempre que lo necesitemos. Es más, dice que es “posible y necesario” durante una entrevista con Infosalus, “si queremos un avance como sociedad”.

“Eso lo experimentan a diario millones de personas, el embarcarse en procesos de autoconocimiento. Cuando me comprendo, veo cómo funciona mi mente o mis emociones y automáticamente empiezo a cambiar. Al principio puede ser un proceso extraño que no sabemos cómo, pero después se automatiza y empieza a ser la norma en mi vida”, resalta.

CÓMO LOGRAR LA PAZ INTERIOR

Con todo ello, este psicólogo general sanitario apunta que podemos lograr la paz interior y autoconocernos mejor a través de varias fuentes de aprendizaje: “Vivimos más rodeados de información de calidad que nunca, pero también de información no valiosa, por ello debemos aprender a discernir lo que realmente sirve de lo que es una sobreexposición que no ayuda. Importante, por tanto, es buscar información veraz a la hora de comprender cómo he construido mi personalidad, mi personaje, a la hora de comprender cómo funcionan mis emociones, saber quién soy, y a la hora de aprender a estar más conmigo mismo y con la realidad”.

También ve fundamental el dar con un buen terapeuta porque nos ayudará a ver los “lados oscuros que no veíamos”, así como nuestros puntos vacíos que quizá nosotros no somos capaces de ver.

Pero, ¿cuándo acudir a un especialista para solicitar ayuda? Según defiende García, “el gran marcador es el sufrimiento”, es decir, la manera en la que nuestro organismo nos pide un cambio de relación con nosotros. “Es fundamental ver con qué aspectos de la realidad me hago daño”, agrega.