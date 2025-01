¿Buscas una pareja más joven? La ciencia confirma que todos lo hacemos, aunque no lo admitamos

MADRID, 28 Ene. (EDIZIONES) -

Tanto los hombres como las mujeres se sienten atraídos por parejas más jóvenes, se den cuenta o no, según concluye un estudio de la Universidad de California Davis (Estados Unidos), sobre 4.500 citas a ciegas de personas que buscaban una pareja a largo plazo. El trabajo se publica en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

"Después de una cita a ciegas, los participantes se sintieron ligeramente más atraídos por parejas más jóvenes, y esta tendencia fue igualmente cierta para hombres y mujeres", clarifica Paul Eastwick , profesor de psicología de UC Davis y autor principal del estudio. "Esta preferencia por la juventud entre las mujeres resultará chocante para muchas personas, porque en las parejas mixtas, los hombres tienden a ser mayores que las mujeres.

Además, las mujeres generalmente dicen que prefieren parejas mayores", reflexiona Eastwick. "Pero las preferencias de las mujeres en las citas en sí mismas revelaron algo completamente diferente".

Este estudio abarcó un rango de edad diverso, con participantes de entre 22 y 85 años. Es la primera investigación que examina el vínculo entre la edad de la pareja y el deseo romántico en una cita a ciegas entre personas que buscan una pareja a largo plazo.

Los investigadores analizaron los datos de más de 6.000 participantes a los que la empresa de búsqueda de pareja Tawkify les había ofrecido citas a ciegas. La mitad de los participantes eran hombres y la otra mitad, mujeres, y la mayoría de ellos tenían citas mixtas. Más de la mitad eran blancos y el resto pertenecía a varias razas y etnias.

Al responder las preguntas de la encuesta, la mayoría informó tener un límite de edad máximo para las citas que preferían, pero el límite de edad informado por los propios participantes no tuvo ninguna influencia en las elecciones reales de los participantes.

Igualmente, los investigadores analizaron si las mujeres con mayores ingresos podrían inclinarse a elegir una pareja más joven. Algunas de las mujeres del estudio eran bastante ricas.

Sin embargo, hubo muy poca evidencia de que los ingresos (ya sean los de sus citas o los propios) influyeran en la (leve) preferencia de estas mujeres por la juventud, dijeron los investigadores. El estudio tampoco analizó si la atracción romántica en una primera cita conducía a relaciones más duraderas.

"Estos hallazgos sugieren que los hombres y las mujeres encuentran a la juventud (un poco) más atractiva en el contexto de atracción inicial, ya sea que lo sepan o no", finaliza Eastwick.