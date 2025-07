Borja Moreno, médico forense: por qué no es buena idea compartir tu ADN con una app de genealogía

Blood sample in test tube with DNA code

A lo largo de su carrera, y como se refleja en su libro 'Abierto en canal' (La Esfera de los Libros), el médico forense Borja Moreno y miembro del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses reconoce que ha presenciado situaciones muy complejas, y que todavía le cuestan afrontar en su día a día.

Se refiere principalmente a las autopsias o a las intervenciones judiciales a niños y a adolescentes, que deberían haber fallecido o lo hacen por una causa violencia, tal y como reconoce este profesor universitario en la Universidad de les Illes Balears y codirector de la ONG TATU Project en Tanzania, gran divulgador en redes sociales (Instagram @borja_moreno_forense), en una entrevista en Europa Press Salud Infosalus.

Charlamos con él sobre su profesión, y los avances que se han dado en esta área. En el caso concreto del ADN, que tantas veces hemos oído hablar sobre él, este especialista explica que "está en todas y cada una de las células del cuerpo" y se puede obtener de cualquier parte del cuerpo. "Cuando morimos, las células se degeneran, y el ADN desaparece, pero hay zonas donde aguanta más", aclara.

Se obtiene, por ejemplo, de los fluidos corporales, y concretamente este experto señala que en el caso de las mujeres que han podido ser víctimas de una agresión sexual de su cavidad vaginal, de donde pueden extraerse- dice- muestras de ADN y no sólo a partir de restos de eyaculación.

El ADN también se puede conseguir a través de un hisopado oral (o palito por la boca). "Obtener ADN no duele. Si es un cadáver no reciente y ha pasado mucho tiempo, el ADN se puede lograr a partir de la propia uña, de los dientes del cadáver si no tienen caries, incluso de huesos largos", indica el doctor Borja Moreno.

Es más, sostiene que de las uñas suele extraerse en muchos casos el ADN de los agresores porque siempre que intentamos defendernos lo que solemos hacer es arañar, así que es una muestra que se puede obtener fácilmente.

CULPABLE O INOCENTE

Pero, más allá de la identificación de individuos, reseña que las pruebas de ADN representan "una herramienta súper valiosa" que ayuda a detectar "sin ningún género de dudas" quién estaba en ese lugar en un momento concreto, ya sea una violación, o una agresión, o un homicidio, por ejemplo.

"Esa persona de la que se ha obtenido su ADN no tiene por qué ser el culpable, pero sí nos dirá que alguien estaba ahí en ese momento. Entonces, si no tienen coartada es la mejor herramienta actualmente para condenar o absolver a alguien; antes se hacía con el grupo sanguíneo, y ahora con el ADN. Es más probable que te toque el Euromillón a que falle la máquina que da la compatibilidad del ADN", advierte este especialista del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y director del IMLCF de Ceuta.

CUIDADO CON ALGUNAS PRUEBAS DE ADN

Por otro lado, y en torno a este contexto, el doctor Moreno llama la atención sobre las actuales pruebas de ADN los compromisos éticos que están surgiendo, y alerta sobre las empresas que solicitan, por ejemplo, la imagen del iris a cambio de dinero, o aquellas personas que solicitan información para conocer sus ancestros a cambio de muestras genéticas.

"El ADN cuando uno da permisos para que se estudie entra en una base de datos que, si es privada, por ejemplo, puede interferir, y mucho, en la elaboración de los seguros de salud porque a partir de esa muestra se puede predecir si habrá o no enfermedades en el futuro. Hay personas a las que les conceden un cheque de 100 euros si envían una imagen sobre su iris. Es información muy personal, tu perfil genético, que envían a bases de datos que no sabes para qué van a usarlo", recalca.

Es más, sostiene que con el ADN está habiendo muchos compromisos éticos actualmente: "Nos hace identificarnos. Es un DNI codificado, que no plantea duda sobre quien lo investiga. Suele emplearse cuando alguien desaparece, aparece un resto óseo sin identificar, o porque restos de tu ADN aparecen en otra persona".

Es más, destaca que la prueba de ADN es clave para resolver situaciones de violencia sexual, en la que el agresor, por ejemplo, niega haber sido él, pero cuando se toman las muestras de ADN se comprueba que para nada era así; o por ejemplo con la identificación de fallecidos.

"He tenido un caso en el que decían que una persona era otra persona, y resultó que no era así. Cuando se envío el ADN, se vio que ese fallecido no era quien decía ser, y no sólo se solucionó el problema, sino que dio lugar a iniciar otra investigación para ver quién era esa nueva persona en vida", sentencia Borja Moreno.