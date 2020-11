Beneficios del mindfulness para nuestra salud

Mined and body relaxation in park.

MADRID, 20 Nov. (EDIZIONES) -

Estamos en una pandemia y nos rodean situaciones que nos desbordan en el día a día. Vivimos con estrés, ansiedad, incertidumbre; situaciones que nos son incómodas en nuestro día a día. El mindfulness o conciencia plena puede resultar de gran ayuda en estos casos.

"Se trata de la capacidad de prestar atención a lo que se hace, el cómo se hace, y el cómo te sientes con lo que haces, y cuál es el impacto que esto está teniendo en ti", según explica en una entrevista con Infosalus el doctor en Psicología y responsable del Instituto EsMindfulness (Madrid) Andrés Martín Asuero, que participa en la nueva Skill DIANA de meditación y mindfulness.

Así, subraya que el mindfulness está relacionado "con la atención consciente al momento presente y a lo que está ocurriendo en el momento presente". Para ponerla en práctica, explica que existe por un lado el entrenamiento formal o prácticas de meditación a través de un instructor, que es quien establece los retos o desafíos en los que tú vas desarrollando esta capacidad de estar más presente y de vivir la vida de una forma deliberada, sin desconectar, ni poner el piloto automático, o enredarte en tus fantasías o catástrofes. Éstas se desarrollan en silencio o con movimientos conscientes como el yoga.

Mientras, las prácticas informales consisten en llevar esta habilidad a diferentes contextos de la vida, como el tener una conversación en la que eres más consciente, o cultivar una alimentación más consciente, así como aportarle al ejercicio físico una mayor conciencia.

"Puedo ir al gimnasio y poner mi cuerpo a hacer bicicleta mientras mi atención está en los whatsapp que me entran y en mis redes sociales, de forma que desacoplo mi actividad de mi atención y estoy funcionando en piloto automático. Puedes hacer dos cosas a la vez pero en realidad estás perdiendo la oportunidad de que el gimnasio sea un momento de desconexión y de descanso, pierdes la oportunidad de disfrutar con el ejercicio físico, corriendo además el riesgo de lesionarnos o provocar un accidente. Si coges el hábito de poner tu atención en otra cosa te puedes distraer en la conducción en la carretera, así como en una conversación con la gente", advierte el doctor en Psicología e instructor de mindfulness certificado.

Con ello, Martín Asuero destaca que uno de los principales beneficios que nos aporta el mindfulness a nuestra salud está relacionados con cómo gestionamos nuestra salud mental, con los momentos de ansiedad, de estrés, de depresión, de hostilidad. "Todos estos brotes emocionales tienen que ver con cómo la mente procesa la información de lo que está ocurriendo y qué elaboración se hace", señala.

Por ejemplo, dice que si yo tengo tendencia a tomarme las cosas de forma personal cualquier incidente se me hará un mundo. En cambio, si doy el beneficio de la duda a las personas, entonces voy a vivir con más flexibilidad, y me voy a tomar las cosas de otra manera. "Si relativizo me tomo las cosas de otra manera. Esto depende de qué consciencia tengo yo de mis pensamientos y de cómo me relaciono con la vida", agrega.

Con ello, insiste en que la práctica de mindfulness me ayuda a desconectar de ese exceso de actividad mental, de elaborar escenarios e interpretaciones varias, que suelen ser fuente de ansiedad, de estrés y de depresión, de forma que esta disciplina nos puede hacer vivir más en la realidad tal y como es.

MEJORAR NUESTRA SALUD MENTAL, PERO TAMBIÉN LA FÍSICA

La otra aplicación del mindfulness a nuestra salud, aparte de la salud de la mente, es que nos puede servir para la salud de nuestro cuerpo a la hora de tomar consciencia de lo que hacemos y el cómo lo hacemos, y cuál es el impacto que esto tiene: "Igual me sienta bien

descansar más o hacer más ejercicio, o ingerir determinadas comidas. Al darme cuenta de qué me sienta bien empiezo a generar hábitos saludables y me doy cuenta de lo que me sienta mal, como por ejemplo el tomar mucho alcohol o café, o determinadas conversaciones en las que me enredo".

Por todo ello, Andrés Martín Asuero subraya que el mindfulness a nivel mental puede ayudarnos a la hora de generar pensamientos que me aportan bienestar y desterrar aquellos que me aporten malestar; y lo mismo sucedería con el cuerpo, cuáles son las actividades que me generan bienestar y cuáles malestar.

Según defiende, lo idóneo para que tenga un impacto en ti es que haya regularidad, haya entrenamientos y protocolos con un instructor. "Una versión sencilla se ha hecho con la Skill DIANA de introducción al mindfulness, lo que tiene que hacer luego la persona es practicar. No solo el entender es suficiente sino también el desarrollar una práctica", insiste.

Donde mejor funciona, a su juicio, es con lo que se llaman trastornos de ansiedad, y de estrés, todo ese ámbito, que se caracteriza porque la mente tiene mucha actividad y hay una sensación de malestar, pero que uno la va sobrellevando, pero se es consciente de que se puede vivir mejor.

Luego también funciona muy bien, según indica, para las personas con enfermedades crónicas, a la hora de poder gestionar este tipo de situaciones. Asimismo, apunta que el mindfulness funciona muy bien en personas con dificultades de atención y de concentración.

