Beneficios de empezar el día con unos estiramientos (en una rutina cada vez más sedentaria)

Publicado 14/11/2019 8:06:35 CET

MADRID, 14 Nov. (EDIZIONES) -

La Organización Mundial de la Salud estima que, al menos, un 60 por ciento de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. Entre las razones, la entidad aduce a que la problemática se debe "en parte" a la insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y domésticas. Además, el aumento del uso de medios de transporte pasivos también ha reducido la actividad física.

En este contexto, comenzar el día realizando unos estiramientos puede resultar beneficioso. Así lo defiende la decana del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM), Aurora Araujo, que destaca que instaurar una rutina de estas características "es un excelente calentamiento para afrontar el día".

Aunque "es ya bien sabido que como tal no hace honor a su nombre y no 'estiran' las fibras musculares", reconoce la experta, sí son movimientos "que correctamente realizados preparan al cuerpo tras el descanso para la rutina diaria que, por desgracia, es cada vez más sedentaria", lamenta la decana del CPFCM.

El calentamiento no es el único beneficio de comenzar el día con unos estiramientos. La experta menciona otros y los distingue entre personas que no tienen una patología y personas que sí. "Cuando no hay patología ayudan a prevenir muchas de ellas y aquellas lesiones que cada vez son más frecuentes por inactividad", insiste Araujo.

Por su parte, "indudablemente" también "proporcionan beneficio a las personas con patología presente, especialmente personas con dolor crónico, enfermedades reumáticas o artropatías", continúa la experta, que hace hincapié en recomendar el movimiento, que incluye los estiramientos para toda la población.

En referencia a las partes del cuerpo que han de estirarse, la decana del CPFCM incide en que "lo interesante de los estiramientos no es buscar un efecto de elongación, sino más bien movilizar el mayor número de estructuras posibles en conjunto". Así, a juicio de la experta, que aconseja dedicar entre 20 y 30 minutos a ello, hay que incluir estiramientos "tanto de tronco en todos sus rangos de movimiento como de las extremidades y el cuello", apunta.

BUSCAR EL MEJOR MOMENTO DEL DÍA PARA HACERLOS, PERO HACERLOS

En referencia a si es más beneficioso hacer los ejercicios por la mañana o en otras partes del día, Araujo zanja que "indudablemente, lo importante es hacerlos". Según la decana del CPFCM, hay que "buscar el momento más apropiado y poder hacerlos sin prisa, si bien es cierto que muchos pacientes refieren que por la noche da más pereza y, en muchos casos, al final no se realizan", lamenta la experta.

En este sentido, Araujo insta a llevarlos a cabo "al llegar a casa por la tarde e incluirlos en una rutina diaria a ser posible" y considera que hacerlos por la noche no tiene beneficios "especialmente".

"Si es cierto que hay pacientes que, ante estiramientos globales, suaves, refieren que les ayuda a relajarse", reconoce la experta, pero "si se programan ejercicios más exigentes, otros pacientes comentan que les interfiere para conciliar el sueño", concluye Araujo.