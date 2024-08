Los beneficios de decir 'gracias' en las relaciones de pareja son similares en las relaciones familiares

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (Estados Unidos) han explorado el impacto positivo de la gratitud percibida de las parejas en la calidad de la relación de pareja y han averiguado que los beneficios de la gratitud percibida también se aplican a las relaciones entre padres e hijos y pueden promover la salud mental de las personas.

Los investigadores descubrieron que la gratitud percibida de las parejas resultó en mejores resultados de pareja, pero no afectó los niveles de estrés parental. Por el contrario, la gratitud percibida de los hijos, tanto mayores como menores, resultó en un menor estrés parental, pero no tuvo impacto en la satisfacción de la relación de pareja. Además de influir en los resultados familiares, descubrieron que la gratitud de las parejas y de los hijos mayores (pero no menores) se asociaba positivamente con el bienestar psicológico de los individuos.

Las mujeres, en comparación con los hombres, manifestaron niveles más bajos de gratitud percibida por parte de sus parejas y de sus hijos mayores. Además, los niveles más altos de gratitud percibida por parte de los hijos proporcionaron efectos beneficiosos solo para las mujeres. Esto es coherente con investigaciones anteriores que muestran que las contribuciones de las mujeres a la familia suelen ser menos reconocidas por los hombres que viceversa, señalan los investigadores.

"Algunas de mis investigaciones anteriores han analizado la gratitud en un contexto interpersonal, en particular entre parejas, y hemos descubierto que es un factor bastante influyente en varios aspectos de la relación. Las personas que se sienten más apreciadas por sus parejas tienen más confianza, están más satisfechas y comprometidas y se preocupan menos por la inestabilidad", afirmó el autor principal, el especialista de Extensión de Illinois y profesor adjunto en el Departamento de Desarrollo Humano y Estudios Familiares, parte de la Facultad de Ciencias Agrícolas, del Consumidor y Ambientales de Illinois, Allen Barton.

"En este estudio queríamos explorar la gratitud percibida en el contexto familiar más amplio y si marca una diferencia en el bienestar individual y relacional, y en los resultados de la crianza de los hijos", añade.

El estudio incluyó datos de una muestra nacional de 593 padres que estaban casados o en una relación romántica y tenían al menos un hijo entre las edades de 4 y 17. Los participantes respondieron preguntas sobre la gratitud percibida de su cónyuge o pareja y de sus hijos, así como elementos que evaluaban la angustia psicológica, el estrés parental y la satisfacción en la relación.

Los investigadores dividieron a los niños en dos grupos de edad (de 4 a 12 años y de 13 a 18 años) para tener en cuenta las diferencias en el desarrollo. Barton dice que se podría esperar que los adolescentes tengan más conciencia de lo que está sucediendo en la familia y de lo que los padres están contribuyendo a su bienestar. Señala que los niños pequeños todavía pueden mostrar gratitud, aunque pueden expresarla de manera diferente.

"En ninguna relación hay un equilibrio entre la responsabilidad y el bienestar de los padres y los hijos, pero nuestros resultados ponen de relieve la importancia de garantizar que los esfuerzos de los individuos por la familia sean reconocidos y apreciados por los demás miembros de la familia. Y, a la inversa, hay pruebas claras de que la falta de reconocimiento por parte de los miembros de la familia a los que se intenta ayudar conduce a resultados negativos para la familia", señala Barton.

Asimismo, afirma que los padres pueden fomentar un clima general de gratitud en la familia. "Como cónyuges y parejas, podemos expresar y demostrar nuestra gratitud hacia la otra persona, y podemos enseñar a los niños a expresar su agradecimiento de maneras apropiadas para su desarrollo. Si ve a su pareja haciendo algo realmente útil para un niño, puede recordarle a ese niño que diga 'gracias, mamá' o 'gracias, papá' por lo que acaba de hacer. Puede desarrollar una forma de pensar continua y un patrón de interacción que promueva la gratitud, tanto al dar como al recibir, dentro del hogar", dice.

Los investigadores no encontraron diferencias en términos de factores sociodemográficos que predicen la gratitud percibida en diversas relaciones familiares, lo que indica que aparece en niveles similares en una amplia gama de tipos de familias.

"Como alguien que estudia los programas de prevención basados en la familia, siempre estoy tratando de encontrar formas basadas en la investigación para construir familias fuertes, y expresar gratitud parece ser un medio importante para hacerlo", afirma Barton.