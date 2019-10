Los bebés con bajo peso al nacer tienen más riesgo cardiovascular en la infancia

Publicado 04/10/2019 17:52:38 CET

Bebé - OSAKIDETZA - Archivo

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de West Virginia (Estados Unidos), y que ha sido publicado en el 'Journal of Developmental Origins of Health and Disease', ha evidenciado que los bebés con bajo peso al nacer tienen un mayor riesgo cardiovascular.

Para llevar a cabo el trabajo, los científicos analizaron datos de 20.000 estudiantes con el fin de comprobar si el bajo peso al nacer se relacionaba con un mayor riesgo cardiovascular en la infancia, hipótesis que corroboraron una vez finalizado el estudio.

Los investigadores consideraron el peso al nacer de cada niño y su índice de masa corporal en la infancia, así como el nivel de triglicéridos de cada uno, la grasa que circula en la sangre y varios tipos de colesterol.

El bajo peso al nacer se asoció con niveles más altos de colesterol 'malo' y niveles más bajos de colesterol 'bueno'. Además, los niños con bajo peso al nacer solían tener un nivel más alto de triglicéridos. Estos rasgos son factores de riesgo de ataque cardiaco, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, aterosclerosis y otros trastornos.

Incluso después de que los investigadores tomaran en cuenta el índice de masa corporal, los datos sociodemográficos, los antecedentes médicos familiares y otros factores de los niños, la relación entre estos factores de riesgo y el bajo peso al nacer siguió siendo significativa.

"El bajo peso al nacer no solo ocurre espontáneamente al nacer. Es un signo de crecimiento lento en el útero. Por lo tanto, creo que hay una oportunidad para intervenir durante el embarazo para reducir los factores que pueden influir en el crecimiento fetal subóptimo", han zanjado los investigadores.