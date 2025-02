Beber para sentir placer: lo que revela el nuevo estudio sobre alcohol y depresión

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las personas con trastorno por consumo de alcohol (TCA) y depresión experimentan altos niveles de estimulación y placer cuando están ebrios, similares a los bebedores que no tienen depresión, tal y como concluye un nuevo estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago (Estados Unidos).

De esta forma, los hallazgos, publicados en 'American Journal of Psychiatry', contradicen la creencia sostenida durante mucho tiempo de que el placer que las personas experimentan al beber alcohol disminuye con la adicción y que beber hasta la intoxicación tiene como objetivo principal reducir los sentimientos negativos como una forma de automedicación.

"Tenemos la creencia popular de que las personas beben en exceso cuando se sienten deprimidas y que en realidad se trata de automedicarse", expresa Andrea King, profesora de Psiquiatría y Neurociencia Conductual en la Universidad de Chicago y autora principal del estudio.

"En este estudio sobre el consumo de alcohol en un entorno natural y los informes de los efectos del alcohol en tiempo real obtenidos a través de teléfonos inteligentes, los participantes con trastorno por consumo de alcohol y un trastorno depresivo informaron haber sentido efectos agudos, sostenidos, positivos y gratificantes del alcohol, al igual que sus contrapartes no deprimidas", afirma.

Así, la investigación desafía las nociones convencionales sobre los efectos del alcohol en personas deprimidas que beben en exceso y podría mejorar los enfoques de tratamiento al centrar la medicación y los enfoques conductuales más en las vías de recompensa del placer del alcohol y menos en los sistemas de respuesta al estrés.

"En la actualidad, el tratamiento se centra a menudo en resolver el estrés y los síntomas de la depresión, pero eso solo aborda una cara de la moneda si no abordamos también la mayor estimulación, el gusto y el deseo de más alcohol que se producen tanto en personas deprimidas como no deprimidas con TCA", comenta King, quien ha estado realizando investigaciones en humanos durante décadas para probar las respuestas al alcohol que conducen a la adicción.

Los efectos del alcohol en el cerebro son complejos, y es fundamental comprender mejor los factores que afectan la vulnerabilidad de una persona al trastorno por consumo de alcohol y la depresión para identificar e iniciar un tratamiento temprano y eficaz. Sin embargo, pocos estudios han examinado cómo responden las personas con trastorno por consumo de alcohol al alcohol, ya sea en entornos de laboratorio controlados o en el entorno natural; la inclusión de personas con trastorno por consumo de alcohol y otro diagnóstico comórbido aumenta la complejidad.

La investigación siguió a 232 personas de todo Estados Unidos de entre 21 y 35 años, el período en el que se produce la mayor cantidad de consumo excesivo de alcohol en la vida de una persona. La mitad del grupo de estudio cumplió los criterios de AUD en el último año y se dividió de manera uniforme en términos de aquellos que habían experimentado o no un trastorno depresivo mayor en el último año. Se excluyó a las personas que tenían ideación suicida por razones de seguridad, al igual que a las personas que tenían síntomas graves de abstinencia de alcohol.

A través de sus teléfonos inteligentes, los participantes respondieron preguntas cada media hora durante tres horas durante un episodio típico de consumo de alcohol y un episodio sin alcohol. Los investigadores descubrieron que el consumo de alcohol reducía los sentimientos negativos, aunque la reducción era pequeña y no específica de su estado de depresión o trastorno por consumo de alcohol. Los efectos positivos del alcohol fueron mucho mayores en las personas con trastorno por consumo de alcohol que en las que no lo padecían y, contrariamente a lo que se cree, fueron similares en las personas con trastorno por consumo de alcohol y depresión y en las que no tenían depresión.

Los resultados del estudio ponen en tela de juicio la teoría predominante de que la adicción al alcohol surge del intento del cerebro de mantener la estabilidad a pesar del consumo excesivo y repetido de alcohol. Esa teoría describe un "lado oscuro de la adicción", según el cual el consumo excesivo y repetido de alcohol a lo largo del tiempo provoca cambios en los sistemas cerebrales implicados en el estrés y la recompensa. Como resultado de esos cambios, se plantea la hipótesis de que las personas pasan de beber por placer a beber para evitar la abstinencia y el estrés.

Pese a ello, King advierte que esta teoría no explica los altos niveles de estimulación y placer que ella compara con un pedal acelerador que alimenta más dependencia. De esta forma, el próximo estudio de King examina si los adultos de entre 40 y 65 años que han tenido AUD durante décadas también experimentan sensaciones similares de placer al beber en comparación con los bebedores mayores sin AUD.

La teoría predominante sugeriría que estos individuos mostrarían respuestas positivas atenuadas y altos niveles de tolerancia al alcohol. King examinará si muestran una sensibilidad a largo plazo a los efectos placenteros del alcohol, de forma similar a lo que se observó en este estudio de bebedores deprimidos.