Barbacid aboga por secuenciar los tumores porque puede "salvar vidas"

Publicado 12/09/2019 13:49:58 CET

El investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Mariano Barbacid - AECC

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Mariano Barbacid, ha subrayado la importancia de normalizar en la práctica clínica diaria la secuenciación de los tumores porque, en muchos casos, esta medida puede "salvar vidas".

Barbacid se ha pronunciado así en la conferencia 'La Oncología en el siglo XXI: Medicina de Precisión e Inmunoterapia', pronunciada en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer y donde ha realizado un repaso a los últimos hallazgos que se han producido en el ámbito de las enfermedades oncológicas desde que se aisló el primer oncogén humano en el año 1982.

De hecho, este descubrimiento es el que ha servido de base para que, a partir de finales del siglo pasado, los nuevos abordajes terapéuticos en Oncología se hayan ido decantando desde la quimioterapia clásica, basada en principios no selectivos, hacia terapias dirigidas o personalizadas, lo que se conoce como Medicina de Precisión.

Unos avances que, tal y como ha comentado, están permitiendo conocer el genoma de miles de tumores y crear nuevos fármacos dirigidos contra genes que ya se ha demostrado que inician el cáncer o que participan en el proceso tumoral.

"Ahora ya hay que hablar de mutaciones del cáncer porque ya hay medicamentos específicos para atacarlas", ha dicho el investigador, para insistir en la importancia de secuenciar los tumores, asegurando que en Suiza ya se manda de forma rutinaria y que las técnicas de secuenciación son cada vez "más baratas".

No obstante, Barbacid ha reconocido que, a pesar de que la Medicina de Precisión está aportando importantes avances, todavía quedan muchos retos pendientes como, por ejemplo, conocer mejor la carga mutacional, ya que cada tumor tiene una media de 3.000 mutaciones; investigar nuevos fármacos para nuevos genes, porque de los 33 genes que se consideran que están mutados, sólo hay fármacos para tres de ellos; y frenar las resistencias a los tratamientos, dado que la "gran mayoría" de los cánceres desarrolla otras mutaciones resistentes a la terapia.

"Todos los avances nos están mostrando que el cáncer es una enfermedad multigénica y que su tratamiento, por tanto, está más allá del parámetro clásico de los cinco años de supervivencia con el que se miden actualmente las curaciones, y que va a requerir invertir y controlar un número importante de distintos procesos celulares, lo cual no va a ser siempre posible o, al menos, con los conocimientos que tenemos en la actualidad", ha aseverado.

AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER

Asimismo, Barbacid ha destacado las ventajas que está aportando también la inmunoterapia en el campo de la Oncología como, por ejemplo, su mayor eficacia frente a otros tratamientos y, especialmente, en tumores con muchas mutaciones; los menos efectos secundarios que aporta a los pacientes candidatos a recibirla; y las menores resistencias que presenta.

Ahora bien, tras comentar que en la actualidad hay más de 200.000 pacientes incluidos en ensayos clínicos con inmunoterapia, el investigador ha avisado de que todavía no se puede aplicar en muchos enfermos con cáncer, que otros muchos no responden y tienen muchos efectos secundarios, su coste es "altísimo", y no existen biomarcadores eficaces predictivos de respuesta, entre otras limitaciones.

Por ello, el investigador del CNIO ha subrayado la necesidad de seguir investigando tantos en los tratamientos de Medicina Personalizada como en inmunoterapia, así como en las técnicas que permitan prevenir y diagnosticar el tumor en estados muy iniciales.

"El cáncer no se puede prevenir, como tampoco se puede prevenir un accidente de tráfico, pero sí se pueden minimizar los riesgo de aparición, como por ejemplo evitando el tabaquismo, y crear nuevas herramientas que detecten cada vez mejor lo que hay dentro del organismo y, de esta forma, detectar tumores benignos antes de que se malignifiquen", ha recalcado el experto.

Finalmente, Barbacid ha avisado de que es una "vergüenza" que en España no exista un presupuesto destinado a la investigación en cáncer, asegurando que el Gobierno tiene la "obligación" de financiarlo porque es "igual de importante" que la sanidad o las carreteras. Por ello, y al igual que la Asociación Española Contra el Cáncer, ha solicitado la creación de un Plan Nacional de Investigación en Cáncer.