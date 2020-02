Badiola dice que la extensión del coronavirus Covid-19 lo convierte en la práctica en "pandemia"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS TV) -

El director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola Díez, ha explicado en declaraciones a Europa Press Televisión que el momento de evitar una pandemia mundial del virus Covid-19 ha pasado. Ha señalado, además, que la extensión del virus en países como Japón o China la convierten en una pandemia "en términos prácticos".

En este sentido, Badiola ha calificado las medidas que están tomando países como Italia, Japón o Arabia Saudí como "efectivas" cuando existe ya un riesgo "elevado" de que una concentración pudiera constituirse como un elemento de "magnificación" de la epidemia.

Asimismo, el director del Centro de Encefalopatías ha criticado la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar el equipo de respuesta frente a epidemias del Consejo de Seguridad Nacional en 2018, señalando que Estados Unidos "como todos los países del mundo está expuesto a asumir epidemias".

"El señor Trump debe pensar que la política lo puede todo, pero al final son los ciudadanos los que deciden, en este caso, la percepción del riesgo", ha continuado Badiola, en referencia a las declaraciones del mandatario estadounidense en las que restaba importancia a una posible epidemia del virus en el país americano.

CASOS AUTÓCTONOS

Sobre la posibilidad de casos autóctonos de coronavirus en Sevilla y en Madrid, Badiola ha explicado que el virus se transmite por vía aérea "pero por personas infectadas que vienen en los aviones", por lo que entiende que se ha "perdido la trazabilidad del proceso".

En el caso de Sevilla, el director del centro ha señalado que se ha producido un cambio en el protocolo de identificación de casos de gripe y de neumonía. Badiola ha explicado que el siguiente paso es realizar una investigación para identificar al individuo que ha iniciado la transmisión y establecer "si ha existido realmente cadena de contagios".

Badiola ha señalado también que las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía tienen que investigar hasta dar con el caso inicial porque "eso ayudaría mucho a explicar el problema". Sin embargo, el epidemiólogo ha indicado que estas investigaciones no son fáciles y es complicado llegar al origen.

DOS POSIBLES EXPLICACIONES PARA LA 'REINFECCIÓN'

El director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes ha encontrado "difícil explicación" para los supuestos casos de 'reinfección' acontecidos en China ya que no ha pasado el tiempo suficiente desde la aparición del Covid-19 como para poder hablar de mutaciones en el virus que puedan explicar nuevos casos en personas que ya habían superado la enfermedad.

El epidemiólogo ha valorado que estos casos pueden tratarse en realidad de pacientes que hayan sido dados de alta antes de tiempo, debido a la "alta demanda" de camas en hospitales en China y su "baja disponibilidad". Por eso, Badiola ha defendido que una estancia hospitalaria debe durar "el tiempo justo y no alargarse innecesariamente", ni verse reducida de forma arbitraria.

UN PROBLEMA DE PERCEPCIÓN

Con respecto a España, el director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes ha afirmado que la situación será "preocupante" en el momento en el que se demuestre que está establecida ya en el tiempo una cadena de transmisión de la enfermedad de forma sostenible en el tiempo "y de difícil contención".

Badiola Díez ha recordado que en este momento los casos que han aparecido en España son aislados y en su mayoría se puede rastrear su origen. Lo que está empezando a cambiar, ha defendido, es la percepción en los ciudadanos españoles e italianos de que la enfermedad "no suponía un riesgo real para ellos porque estaba muy lejos, estaba en China".

"Quizás no eran conscientes de que hay muchos ciudadanos españoles e italianos, y de otros países europeos, que viajan frecuentemente a China porque es la mayor fábrica del mundo", ha argumentado.

Sin embargo, ha insistido en que no hay que exagerar el riesgo de esta epidemia porque se trata de un virus con alta capacidad de propagación "pero de baja mortalidad". A modo de ejemplo, el experto ha citado las dos epidemias anteriores de coronavirus, el Síndrome Agudo Severo y el síndrome MERS, con una mortalidad del 10% y del 30% de mortalidad respectivamente, frente a la relativa baja mortalidad del Covid-19 que se sitúa en torno al 2%.

El director del Centro de Enfermedades Transmisibles ha señalado el riesgo de un cambio de percepción de la enfermedad en la población de cara al colapso de los centros sanitarios. En este sentido, el experto ha calificado las medidas que está tomando el Ministerio de Sanidad como "correctas", recomendando quedarse en el domicilio en caso de aparecer síntomas del virus para evitar el riesgo de contagio, ya que son "muy parecidos" a los de la gripe estacional.

Badiola ha recordado que la sanidad está transferida a las Comunidades Autónomas, por lo que la coordinación entre instituciones es de vital importancia. "La política es una cosa y el control de enfermedades es otra" ha sentenciado, defendiendo que es necesario que las instituciones sanitarias vayan valorando la situación en cada momento.

CREAR LA VACUNA NO ES EL PROBLEMA

Juan José Badiola Díez ha defendido que el proceso de creación de una vacuna no es necesariamente largo, dos o tres meses. En este sentido, ha afirmado que existe un sistema llamado 'plataforma' que permite extraer la proteína del virus responsable de generar anticuerpos. "El problema no es un problema de fabricación", ha asegurado, sino que es un problema de eficacia ya que debe ser cercana al 100%, y, sobre todo, que sea segura, es decir, "que no produzca otro problema de salud".

LAVARSE LAS MANOS NO ES LA MEDIDA MÁS EFECTIVA DE PREVENCIÓN

En cuanto a las medidas de prevención frente a la enfermedad, Badiola ha expresado que no considera necesario en este momento el uso generalizado de mascarillas en España. El epidemiólogo ha calificado el uso de esta medida de protección de "respuesta psicológica" ya que existe un amplio rango de mascarillas y las que se usan generalmente no ofrecen gran protección frente a amenazas de contagio.

Badiola ha explicado que a la hora de usar mascarillas es necesario saber elegir el tipo y la forma de colocarla. Ha defendido tomar precauciones básicas frente al contagio como cubrirse la boca al toser, y sobre todo, al estornudar. El epidemiólogo ha defendido que la medida de precaución más efectiva es lavarse bien las manos regularmente con agua y jabón y un gel hidroalcohólico.

Badiola ha prevenido también contra los contagios indirectos que se dan al tocar varias personas la misma superficie, como mesas o los asideros del metro o del autobús. El experto ha calificado la lejía como un producto "extraordinario" para desinfectar superficies, así como cualquier producto basado en el cloro.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA

https://www.europapress.tv/auth?v=477080&p=1&t=eyJuYW1laWQiO...

https://www.europapress.tv/auth?v=477085&p=1&t=eyJuYW1laWQiO...

https://www.europapress.tv/auth?v=477087&p=1&t=eyJuYW1laWQiO...

https://www.europapress.tv/auth?v=477075&p=1&t=eyJuYW1laWQiO...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06