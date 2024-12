Ayuno intermitente: ¿afecta la regeneración del cabello?

MADRID, 23 Dic. (EDIZIONES) -

El ayuno intermitente, si bien presenta muchos beneficios, tendria algún efecto no deseado, como ralentizar el crecimiento del pelo, al menos en ratones, tal y como investigadores de la Universidad de Westlake en Zhejiang, China informan en la revista 'Cell' de Cell Press.

Según los mismos, los ratones sometidos a regímenes de ayuno intermitente mostraron una mejor salud metabólica, pero una regeneración del pelo más lenta en comparación con los ratones con acceso a la comida las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un proceso similar podría ocurrir en los seres humanos, según un pequeño ensayo clínico que también llevó a cabo el equipo, pero es probable que sea menos grave, ya que los seres humanos tienen una tasa metabólica mucho más lenta y diferentes patrones de crecimiento del pelo en comparación con los ratones.

"No queremos asustar a la gente para que no practique el ayuno intermitente porque está asociado con muchos efectos beneficiosos; solo es importante tener en cuenta que puede tener algunos efectos no deseados", aclara el autor principal y biólogo de células madre Bing Zhang de la Universidad de Westlake en Zhejiang, China.

Además de sus beneficios metabólicos, estudios anteriores han demostrado que el ayuno puede mejorar la resistencia al estrés de las células madre asociadas con el tejido sanguíneo, intestinal y muscular, pero se sabe poco sobre cómo afecta a los tejidos periféricos como la piel y el cabello. El equipo de Zhang planteó la hipótesis de que el ayuno también podría ser beneficioso para la regeneración del tejido cutáneo, el proceso mediante el cual se reemplazan las células viejas y dañadas.

Para comprobarlo, examinaron el crecimiento del pelo en ratones que fueron afeitados y sometidos a diferentes regímenes de ayuno intermitente. Algunos ratones fueron alimentados con un programa de alimentación restringida en el tiempo (TRF, por sus siglas en inglés) que implicaba 8 horas de acceso a la comida y 16 horas de ayuno cada día, mientras que otros ratones fueron sometidos a alimentación en días alternos (ADF, por sus siglas en inglés).

Se sorprendieron al descubrir que el ayuno inhibía la regeneración del cabello. Mientras que los ratones de control que tuvieron acceso ilimitado a la comida habían recuperado la mayor parte de su cabello después de 30 días, los ratones que siguieron ambos regímenes de ayuno intermitente mostraron solo un crecimiento parcial del cabello después de 96 días.

El equipo demostró que esta inhibición del crecimiento del cabello se produce porque las células madre del folículo piloso (HFSC) no pueden hacer frente al estrés oxidativo asociado con el cambio del uso de glucosa al de grasa. Las HFSC pasan por fases de actividad e inactividad, y el crecimiento del cabello depende de que estas células se activen.

Mientras que las HFSC de los ratones de control comenzaron a activarse alrededor del día 20 después del afeitado y permanecieron activas hasta que les volvió a crecer el cabello, las HFSC activadas de los ratones en ayuno intermitente sufrieron apoptosis (muerte celular programada) durante períodos prolongados de ayuno.

Mediante métodos de ingeniería genética, el equipo demostró que esta apoptosis inducida por el ayuno era impulsada por una mayor concentración de ácidos grasos libres cerca de los folículos pilosos, lo que causaba una acumulación de especies de radicales de oxígeno nocivos dentro de las HFSC. Los ácidos grasos libres también causaron que las HFSC humanas sufrieran apoptosis in vitro .

"Durante el ayuno, el tejido adiposo comienza a liberar ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos ingresan a las HFSC que se activaron recientemente, pero estas células madre no tienen la maquinaria adecuada para usarlos", dice Zhang.

En comparación, las células madre epidérmicas, que son responsables de mantener la barrera cutánea epidérmica, no se vieron afectadas por el ayuno intermitente. La principal diferencia entre estos tipos de células madre es que las células madre epidérmicas tienen una mayor capacidad antioxidante. Cuando el equipo probó si los antioxidantes podían mitigar los efectos del ayuno en el crecimiento del cabello, demostró que tanto la aplicación tópica de vitamina E como la regulación positiva genética de la capacidad antioxidante ayudaron a las células madre de alta fructosa a sobrevivir al ayuno.

El equipo también llevó a cabo un pequeño ensayo clínico con 49 adultos jóvenes sanos para examinar si el ayuno afecta de manera similar al crecimiento del cabello en humanos. Demostraron que una dieta restringida en el tiempo que implicaba 18 horas de ayuno por día reducía la velocidad promedio de crecimiento del cabello en un 18% en comparación con los controles, pero se necesitarían estudios más amplios para verificar este efecto dado el pequeño tamaño de la muestra del estudio y su corta duración (10 días).

"La población humana es muy heterogénea, por lo que los efectos pueden ser diferentes para distintas personas", matiza Zhang. "Los ratones también tienen una tasa metabólica muy alta en comparación con los humanos, por lo que el ayuno y el cambio metabólico tienen un efecto más severo en las HFSC de ratón. Vemos un efecto más leve en los humanos: todavía hay células madre apoptóticas, pero muchas HFSC sobreviven. Por lo tanto, todavía hay regeneración del cabello; solo que es un poco más lento de lo habitual".

En trabajos futuros, los investigadores planean colaborar con hospitales locales para investigar cómo el ayuno afecta otros tipos de células madre en la piel y otros sistemas del cuerpo.

"Planeamos examinar cómo este proceso afecta las actividades de regeneración en otros tejidos", finaliza Zhang. "También queremos averiguar cómo el ayuno afecta la cicatrización de heridas en la piel e identificar metabolitos que podrían ayudar a la supervivencia de las células madre de alta fructosa y promover el crecimiento del cabello durante el ayuno".