Ayudar a los demás o mejorar la situación del país, clave para escoger estudios de salud tras COVID, según un proyecto

LOGROÑO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La pandemia de covid-19 influyó en la elección de estudios de grado universitario relacionados con la salud, según se desprende del proyecto de investigación TEMPS, liderado por la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC) y en el que ha participado Elena Andrade, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Rioja.

El objetivo del proyecto ha sido estudiar el impacto de la pandemia en los estudios de grado sociosanitarios y biomédicos en España, así como analizar los factores subyacentes que podían contribuir a ese impacto.

Este estudio transversal se ha realizado mediante una encuesta online a 2.344 estudiantes de Enfermería, Fisioterapia, Medicina, Psicología y Podología que comenzaron los estudios de grado relacionados con la salud tras el estallido de cóvido-19 en instituciones de educación superior de España.

Algunos de los resultados se acaban de publicar en la revista BMC Medical Education, en un artículo titulado 'The impact of the COVID-19 pandemic on enrollment in undergraduate health-related studies in Spain'.

Los factores más significativos fueron el deseo de ayudar a las demás personas (33,2% de los casos), aumentar los valores de ciudadanía (28,4%) o la voluntad de contribuir a mejorar la situación del país (27,5%)

Según se desprende de la investigación, las mujeres recibieron una influencia significativamente mayor en lo que se refiere a los valores sociales relacionados con el ejercicio de la profesión durante la pandemia, mientras que los hombres y el grado en Podología estuvieron más influenciados por las perspectivas salariales.

El aumento del deseo de ayudar a los demás fue significativamente mayor entre las mujeres y entre los estudiantes de Enfermería y de Medicina. Podología y Psicología fueron las dos titulaciones más condicionadas por la pandemia, puesto que más estudiantes decidieron cursarlas, algo que antes habían dudado.

En el caso de Enfermería, Psicología y Medicina, la pandemia reforzó aún más su interés por estudiar el grado. También cabe destacar que los estudiantes afectados personalmente por la Covid-19 afirmaron estar más influidos a la hora de reconsiderar su trayectoria profesional y de reforzar su deseo de cursar estudios superiores relacionados con la salud.

El proyecto TEMPS ha sido impulsado por el grupo de investigación M3O (Methodology, Methods, Modelos y Outcomes of Health an Social Sciences) y la Cátedra de Bioética Fundación Grífols de la UVIC-UCC y, junto a la Universidad de La Rioja, también han colaborado en él la Universidad del País Vasco, A Coruña, Málaga, y la Complutense de Madrid, así como la Fundación Rioja Salud a través de la Plataforma de Bioética y Educación Médica.