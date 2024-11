Avanzan en un método para predecir la evolución de los pacientes con Covid-19

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación liderada por la Universidad de Almería (UAL) ha revelado que a través de marcadores metabólicos en sangre y orina, combinados con otros parámetros de análisis clínicos, "se puede determinar de forma sencilla el estado del paciente infectado por Covid-19 y predecir cómo será su evolución".

El estudio, titulado 'Metabolomic profiling of Covid-19 using serum and urine samples in intensive care and medical ward cohorts', ha surgido gracias a un proyecto de la Junta de Andalucía llamado 'Valor pronóstico de nuevos biomarcadores metabolómicos determinados mediante RMN en orina y suero de pacientes infectados con Covid-19', "que fue el único concedido a la Universidad de Almería en su convocatoria extraordinaria provocada por el SARS-COV-2", según ha indicado la UAL en una nota.

El proyecto ha sido coordinado por el Grupo de Investigación 'Nmrmbc' (Advanced NMR Methods and Metal-based Catalysts), que dirige Ignacio Fernández de las Nieves, con la participación de las investigadoras Ana Cristina Abreu, Ana Isabel Tristán y Ana del Mar Salmerón. Al equipo de trabajo se han sumado investigadores de la Universidad de Granada, bajo la dirección de José Carlos Prados, y del Hospital Universitario Torrecárdenas, liderados por Manuel Ángel Rodríguez.

"El interés e impacto del estudio ha conducido a su publicación en la revista 'Nature Scientific Reports', ya que refuerza la importancia del uso de biomarcadores en el manejo clínico de la enfermedad y podría contribuir a mejorar la atención sanitaria en futuras pandemias", han asegurado desde la UAL.

"A corto plazo, sus resultados pueden ayudar a hacer más eficaz el manejo de los pacientes con Covid-19 en los hospitales, permitiendo a los médicos identificar con mayor precisión quiénes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones posteriores por esa infección del virus". "Así, podrían tomar decisiones más rápidas y efectivas sobre el tratamiento previo, lo que podría salvar vidas y reducir el tiempo de hospitalización de los pacientes", han indicado desde la Universidad de Almería.

Asimismo, han indicado que "a medio plazo el impacto podría extenderse más allá del coronavirus, ya que las técnicas utilizadas para identificar los marcadores metabólicos podrían aplicarse a otras enfermedades".

Según la UAL, esta aportación tiene como objetivo "facilitar un diagnóstico más temprano y preciso en diferentes escenarios". En conjunto, "este estudio incide en la necesidad de disponer de herramientas que hagan la medicina más rápida, precisa y personalizada", lo que, según destacan, "beneficiaría a toda la sociedad".

La base de este trabajo radica en "la necesidad urgente de mejorar la capacidad para diagnosticar y tratar el Covid-19, especialmente en los casos graves que requieren hospitalización". Desde el inicio de la pandemia, "los médicos han buscado maneras de identificar rápidamente a los pacientes con mayor riesgo de complicaciones, aunque los métodos convencionales no siempre han sido suficientes para prever la evolución de la enfermedad en cada persona", han señalado los investigadores.

En este contexto, el estudio ha identificado una serie de marcadores metabólicos en sangre y orina que, combinados con parámetros obtenidos de análisis clínicos clásicos -como el índice de masa corporal, los niveles de colesterol, los triglicéridos o variables asociadas a riesgo cardiovascular-, "permiten mejorar tanto el diagnóstico como el pronóstico del Covid-19".

Asimismo, el análisis ha permitido desarrollar un modelo estadístico que combina estas variables para determinar el estado del paciente de manera sencilla y, además, predecir su evolución con mayor precisión. Según el grupo de investigación, las muestras de pacientes ingresados en UCI y planta hospitalaria "han revelado diferencias significativas en los perfiles metabólicos entre los casos más graves y los más leves".

"Con una técnica avanzada denominada resonancia magnética nuclear", en la que el grupo de investigación 'Nmrmbc' "es referente internacional", se han detectado "cambios metabólicos asociados a la infección por el virus. Estos cambios ofrecen pistas valiosas sobre la evolución de la enfermedad y la respuesta del organismo", según han explicado desde la UAL.

La hipótesis inicial del estudio planteaba que "el análisis detallado de las moléculas presentes en sangre y orina podría revelar cambios específicos, conocidos como marcadores metabólicos, asociados a la infección". Dichos cambios proporcionarían herramientas para evaluar "la futura gravedad de la enfermedad y ayudarían a los médicos a tomar decisiones mejor fundamentadas sobre el tratamiento".

En este sentido, el estudio se ha centrado en "identificar estas huellas metabólicas que el virus deja en el organismo para desarrollar nuevas herramientas diagnósticas y de pronóstico". Según los investigadores, "los resultados obtenidos no solo han ayudado a entender los entresijos metabólicos de un organismo afectado por el Covid-19, sino que también abren la puerta a herramientas más precisas para evaluar la gravedad de la infección en cada paciente".

El grupo 'Nmrmbc', vinculado a la UAL, mantiene una destacada actividad científica, accesible a través de su página web www.Nmrmbc.com y redes sociales como X (@Nmrmbc). Actualmente, este equipo está inmerso en "proyectos ambiciosos dirigidos a mejorar el diagnóstico clínico de diversas enfermedades, como la detección temprana del cáncer de colon, la mejora en la identificación y tratamiento de patologías cerebrovasculares como el ictus, y la investigación en enfermedades raras, como la de Fabry, donde la precisión diagnóstica puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes".

En línea con esta labor, el grupo ha sido beneficiario de un proyecto en la convocatoria de Adquisición de Equipamiento Científico-Técnico 2024, del Subprograma Estatal de Infraestructuras y Equipamiento Científico-Técnico, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023. "Esta iniciativa permitirá adquirir el primer equipo de RMN en Andalucía que combina un campo magnético de 16.4 teslas y una criosonda de ultra bajo volumen de muestra".

Según han destacado desde la UAL, este nuevo equipamiento "será la piedra angular de una plataforma mixta Hospital-Universidad, pionera en la región", y consolidará el trabajo del grupo, lo que ha permitido abrir nuevas perspectivas para avanzar en el diagnóstico y pronóstico de enfermedades.