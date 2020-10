Avanzan en el desarrollo de una terapia eficaz y menos tóxica contra la leishmaniasis

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las profesoras del departamento de Química de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Rosa Maria Ortuño y Ona Illa, han coordinado una investigación multidisciplinaria dirigida a encontrar nuevas terapias anti-Leishmania, en la que se ha avanzado en el desarrollo de una terapia eficaz y menos tóxica contra la leishmaniasis.

En el trabajo, publicado en el 'International Journal of Molecular Sciences' y recogido por la plataforma Sinc, también han intervenido los grupos del profesor Jean-Didier Maréchal, del mismo departamento, y de la profesora del departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología de la UAB, Carme Nogués, así como los investigadores Luis Rivas del CIB Margarita Salas-CSIC (Madrid) y Míriam Royo del IQAC-CSIC (Barcelona).

El estudio ha permitido preparar y realizar una evaluación biológica de nuevos péptidos de penetración celular (PPCs) que, junto a un antibiótico, sirven como vehículo o vector para permitir al fármaco atravesar la membrana celular del parásito, ser liberado en su interior y causarle la muerte.

Esto permitirá una mayor efectividad al mismo tiempo que se requieren dosis inferiores a la de los fármacos suministrados por vía oral. Además, los PPCs sintetizados no son tóxicos para las células de los mamíferos, pero sí lo son para Leishmania.

"A pesar de que la idea de utilizar PCCs en el tratamiento de la leishmaniasis no es inédita, la relevancia del trabajo radica en la elevada capacidad de penetración celular y la selectividad (células de mamíferos frente al parásito) de los nuevos péptidos sintetizados y estudiados", ha detallado Ortuño.

En concreto, en este trabajo se ha investigado péptidos constituidos por aminoácidos no proteicos que se han conjugado covalentemente a doxorubicina ('Dox'), un fármaco utilizado en la terapia del cáncer. Mientras 'Dox' en su forma libre no tiene ninguna actividad cuando se incuba con leishmania porque no es capaz de penetrar en su interior, los conjugados Dox-PPC han mostrado toxicidad en concentraciones muy bajas.

La capacidad de penetración celular ha sido racionalizada mediante estudios de modelización molecular. "Los resultados son muy prometedores, pero aún queda mucho por investigar antes de pensar en nuevos fármacos. Ahora estamos un poco más cerca de conseguirlo", ha zanjado Ortuño.