Avanzan en la búsqueda de una nueva vacuna contra la bacteria 'Clostridium difficile'

Publicado 06/11/2019 7:04:43 CET

Clostridium difficile - RONGSHENG JIN, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Exeter identificaron por primera vez un gen de la bacteria 'Clostridium difficile' responsable de producir una proteína que ayuda a unir la bacteria al intestino de sus víctimas.

En colaboración con investigadores de la Universidad Paris-SUD, mostraron que los ratones vacunados con esta proteína generaban anticuerpos específicos contra la proteína, y que 'C. diff' que no producía esta proteína eran menos capaces de adherirse al intestino.

La bacteria 'C. diff' debe unirse al intestino para producir la toxina que causa la enfermedad, y el equipo de Exeter espera que la vacuna contra esa fijación sea efectiva en humanos.

Actualmente no existe un uso ampli de la vacuna contra el 'C. diff'. Algunas vacunas basadas en toxinas se encuentran actualmente en ensayos clínicos, pero la investigación de Exeter ofrece un nuevo enfoque prometedor.

Las infecciones por 'C. diff', que comúnmente ocurren en personas que han tomado antibióticos recientemente, pueden causar enfermedades graves y provocar miles de muertes cada año, especialmente entre los ancianos y otros grupos vulnerables.

"La infección por 'C. diff' a menudo ocurre cuando las bacterias intestinales naturales son alteradas por antibióticos --explica el doctor Stephen Michell, de la Universidad de Exeter--. Al faltar otras bacterias, 'C. diff' puede adherirse al intestino y liberar una toxina que causa síntomas como diarrea.

"Identificamos un gen, CD0873, que genera una proteína que ayuda a que 'C. diff' se una al intestino. Se cree que esta unión es clave para las infecciones por 'C. diff', por lo que si podemos evitar la adhesión de bacterias, existe una posibilidad real de prevenir esta enfermedad", añade.

Los investigadores inmunizaron a los ratones con la proteína CD0873 de forma aislada (no como parte de una bacteria 'C. dif' ) y encontraron una respuesta inmune "fuerte".

Cuando posteriormente se expusieron a 'C. diff', estos ratones inmunizados no se vieron afectados, mientras que los ratones no inmunizados enfermaron y perdieron alrededor del 10 por ciento de su peso corporal en promedio.

La investigación, publicada en el 'Journal of Biological Chemistry', comenzó como una colaboración entre la Universidad de Exeter, Novartis y la Universidad de Nottingham, y este último estudio colaborativo involucró a la Universidad de Bath y la Universidad Paris-Sud.

Tanto las universidades de Bath como Exeter son parte de la Alianza GW4, una alianza de investigación colaborativa de universidades innovadoras e intensivas en investigación en el suroeste y Gales.

Los científicos de la Universidad Paris-Sud realizaron los experimentos que mostraron que los ratones desarrollan anticuerpos cuando se inmunizan con la proteína CD0873.

Los investigadores de Bath mapearon la estructura molecular 3D de CD0873 en alta resolución utilizando el haz de rayos X de alto brillo en la instalación de vanguardia del Reino Unido, Diamond Light Source en Didcot en Oxfordshire, proporcionando más información sobre su función.