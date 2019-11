Avalan el éxito de un 'chip' para seleccionar los espermatozoides con menor daño en su ADN

Publicado 31/10/2019 14:18:55 CET

Investigadores del centro de reproducción asistida CIRH-Eugin han realizado un estudio que demuestra la efectividad del uso de un 'chip microfluídico' como método para seleccionar los mejores espermatozoides para un proceso de fecundación 'in vitro', ya que contribuye a reducir de manera significativa la tasa de fragmentación de doble cadena del ADN espermático.

La fragmentación del ADN espermático (las roturas o lesiones en el material genético del espermatozoide) es una de las posibles causas de infertilidad masculina. Según varios estudios, la fragmentación de cadena sencilla (cuando afecta a una sola hebra del ADN) dificulta conseguir embarazos de forma natural. Por su parte, la fragmentación de doble cadena es uno de los factores que provoca abortos recurrentes.

En su trabajo, los autores de la investigación testaron la efectividad del 'chip Fertile' como método de selección espermática en pacientes que presentaban una alta tasa de fragmentación de doble cadena del ADN. Este chip es un dispositivo con aspecto de portaobjetos que integra varios micro canales. Mediante la técnica de micro fluidos, selecciona los espermatozoides sometiéndolos a una suerte de carrera a nado que asemeja las condiciones de la carrera que de forma natural hacen los espermatozoides en el trato vaginal.

Para su estudio, los investigadores contaron con muestras de semen de nueve hombres a los que ya se había diagnosticado una tasa de fragmentación de doble cadena del 60 por ciento o superior en su esperma. El objeto de la investigación era comprobar si el chip resultaba ser una buena técnica de selección para reducir la tasa de fragmentación de forma "significativa", es decir, en más de un 20 por ciento. "Al esperar una disminución tan alta en el porcentaje de fragmentación, no era necesario que el número de muestras fuera muy elevado", explica la doctora Pujol.

Cada una de las nueve muestras distintas se dividieron a su vez en tres partes. Para cada caso, una parte no se procesó, una segunda parte se sometió a un proceso de selección mediante swim up y la tercera se procesó mediante el chip. Se midió la tasa de fragmentación de doble cadena en las tres. Los resultados obtenidos fueron que las muestras de semen procesadas con swim up no presentaban una reducción en la tasa de fragmentación de doble de cadena del ADN espermático comparado con la muestra

sin procesar. En cambio, la "selección natural" que se aplicó en las muestras procesadas con el chip contribuyó a que su tasa de fragmentación se viera reducida en un 42,5 por ciento. Una gran parte de los espermatozoides con fragmentación no lograron superar la "carrera".

Para los investigadores, los resultados de este este estudio les han servido para corroborar su validez como método de selección en casos de fragmentación de doble cadena del ADN elevada. "Lo interesante es ver cómo el chip es capaz de disminuir la proporción de espermatozoides con fragmentación no solo comparado con la muestra sin procesar, sino comparado con la muestra procesada por swim up, que es la técnica que normalmente usamos en el laboratorio para preparar las

muestras" señala Pujol.

Aunque se trata de un estudio básico que no evaluaba los resultados reproductivos, sus autores consideran que de los resultados obtenidos es lógico esperar que este método de selección contribuya a mejores tasas de embarazo en este grupo concreto de pacientes.