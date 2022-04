Las autolesiones no suicidas comparten características con la adicción

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una gran mayoría de las personas que informaron y discutieron sobre la autolesión no suicida en la plataforma de medios sociales Reddit describieron su experiencia en términos similares a los utilizados para diagnosticar el trastorno por consumo de sustancias, según los investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que analizaron más de 350.000 mensajes y comentarios.

Las personas que publicaron en un foro dedicado a la discusión de las autolesiones, llamado r/selfharm, entre 2010 y 2019, a menudo se refirieron directamente a sus actividades autolesivas como una "adicción", citando los antojos y la escalada de la gravedad o la tolerancia, y utilizaron regularmente términos empleados por las personas que se recuperan de los trastornos por consumo de sustancias, como estar "limpio" o "recaer".

El estudio, publicado en el 'Journal of Behavioral Addictions', fue realizado por científicos del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA), que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Los resultados también sugieren que los médicos pueden apoyar mejor a las personas que viven con autolesiones no suicidas adoptando las estrategias utilizadas para diagnosticar y tratar los trastornos por consumo de sustancias. Los trastornos por consumo de sustancias se diagnostican utilizando los criterios basados en la evidencia descritos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ahora en su quinta edición (DSM-5).

"La autolesión no suicida es a menudo privada y oculta, y al igual que los trastornos por uso de sustancias, está muy estigmatizada y puede conducir a un daño significativo si no se diagnostica y no se trata", explica la directora del NIDA, Nora Volkow.

"Aunque este estudio por sí solo no demuestra que la autolesión puede ser necesariamente clasificada como una adicción, aprender más acerca de los comportamientos similares a la adicción de la autolesión será crucial para mejorar nuestra comprensión y tratamiento de esta condición", añade.

Aproximadamente el 17% de los adolescentes, el 13% de los adultos jóvenes y el 6% de los adultos informan de una historia de autolesiones no suicidas a lo largo de su vida, es decir, de un daño deliberado a los tejidos del propio cuerpo sin intención de morir.

Sin embargo, no se sabe lo suficiente sobre los factores que impulsan y las características clínicas de la conducta autolesiva, y no existe un enfoque terapéutico estándar para esta condición. En el DSM-5, las autolesiones no suicidas se identifican como una condición para el estudio futuro.

Al igual que los trastornos por consumo de sustancias, las motivaciones que subyacen a las autolesiones no suicidas son diversas, pero a menudo incluyen el deseo de aliviar o hacer frente a los sentimientos de depresión, ansiedad, estrés y otras condiciones de salud mental. Aunque los rasgos adictivos se han asociado con la gravedad de las autolesiones no suicidas, existe un debate sobre hasta qué punto las autolesiones y los trastornos por consumo de sustancias son similares desde el punto de vista de la experiencia.

Para profundizar en este concepto, el equipo de investigación dirigido por el Programa de Investigación Interno del NIDA exploró el lenguaje que la gente utiliza para hablar de las autolesiones en Reddit, una red social de comunidades de discusión online organizada en cientos de miles de "subreddits", o foros dedicados a temas específicos.

Los investigadores examinaron un conjunto de datos de 69.380 publicaciones originales y 290.524 comentarios de 38.484 usuarios de Reddit en el subforo r/selfharm, que se describe a sí mismo como "un subreddit para que los autolesionistas se relacionen entre sí, hagan preguntas y construyan una comunidad", que abarca desde su creación en marzo de 2010 hasta diciembre de 2019.

A partir de este conjunto de datos, los investigadores analizaron las publicaciones de 500 usuarios aleatorios de Reddit que habían dejado cada uno al menos 10 publicaciones y comentarios con un total de al menos 2.000 palabras en el subreddit.

A continuación, los investigadores adaptaron un conjunto de 11 criterios diagnósticos del DSM-5 utilizados para diagnosticar los trastornos por consumo de sustancias a los mensajes sobre autolesiones no suicidas, para examinar estos mensajes en busca de un lenguaje que indicara síntomas y características de adicción.

Se diagnostica un trastorno por consumo de sustancias cuando se cumplen al menos dos criterios del DSM-5. En este estudio, el 77% de los individuos cumplían al menos dos de los criterios adaptados del DSM-5 para el trastorno por consumo de sustancias, tal y como indicaban sus mensajes. Los criterios más frecuentemente observados fueron los impulsos o antojos (68%) y el aumento de la gravedad o la tolerancia de las actividades autolesivas (47%).

En general, los individuos cuya conducta autolesiva adquiría rasgos de adicción eran más propensos a revelar un trastorno psiquiátrico -como la depresión, la ansiedad o un trastorno alimentario- en sus mensajes, utilizaban una mayor variedad de métodos para autolesionarse y realizaban actividades autolesivas más frecuentes y peligrosas (las que requerían atención médica). Sin embargo, informar de un comportamiento autolesivo similar a la adicción no se asoció con la suicidalidad.

Los participantes del foro también utilizaron con frecuencia el lenguaje y los conceptos comunes en la jerga de la recuperación de los trastornos por consumo de sustancias, como "estar limpio", "recaída" o "recuperación".

"En los últimos años, los medios de comunicación social han servido como una ventana a las experiencias subjetivas de las poblaciones estigmatizadas a gran escala y pueden proporcionar una visión del lenguaje cotidiano utilizado entre las personas cuando están dentro de un espacio relativamente seguro con otros que comparten experiencias similares", apunta Brenda Curtis, autora principal del estudio y jefe de la Unidad de Tecnología e Investigación Traslacional del NIDA en la Rama de Medicina Traslacional de la Adicción del NIDA.

"Nuestros hallazgos aquí sugieren que el lenguaje de la adicción puede resultar familiar y cómodo para los pacientes que se autolesionan --prosigue--. Debemos escuchar y aprender de estas experiencias vividas".

Los investigadores subrayan que sus hallazgos no establecen que las autolesiones no suicidas sean una adicción. Advierten de que se necesitan estudios futuros para investigar las posibles similitudes entre la adicción y las autolesiones no suicidas, incluidos los que implican un compromiso directo con esta población y la recopilación de información demográfica.