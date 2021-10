El aumento de la presión arterial por la noche duplica el riesgo de muerte en adultos con diabetes

Archivo - Female nurse checking blood pressure of a senior woman

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los adultos con diabetes tipo 1 o tipo 2 cuya presión arterial aumenta por la noche tienen más del doble de riesgo de morir en comparación con aquellos cuya presión arterial "bajaba" durante el sueño, según un estudio de 21 años presentado este lunes en las Sesiones Científicas de Hipertensión 2021 de la Asociación Americana del Corazón.

La presión arterial normalmente disminuye durante el sueño. Si la aumenta por la noche respecto a los niveles diurnos, el fenómeno se denomina "inmersión inversa". Estos patrones anormales de presión arterial se asocian a un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares y muerte en adultos con diabetes de tipo 1 o 2.

"Estudios anteriores han demostrado que la falta de descenso de la presión arterial está relacionada con enfermedades renales y cardiovasculares en individuos sanos y en personas con hipertensión o diabetes de tipo 1 o 2", afirma la autora del estudio, la doctora Martina Chiriacò, investigadora del departamento de medicina clínica y experimental de la Universidad de Pisa (Italia).

"Sin embargo, los efectos a largo plazo de la no inmersión en la muerte entre las personas con diabetes siguen sin estar claros, y la información sobre las personas con inmersión inversa es extremadamente escasa --añade--. Intentamos investigar estos dos aspectos para poner de manifiesto si los patrones alterados de presión arterial podrían predecir el riesgo de mortalidad en personas con diabetes tipo 1 o tipo 2".

Los investigadores también evaluaron el papel de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en su grupo de estudio. La variabilidad de la frecuencia cardiaca es una medida de la variación de los tiempos entre cada latido.

"La baja variabilidad de la frecuencia cardíaca se asocia a un peor estado de salud de las personas con insuficiencia cardíaca y aumenta el riesgo de enfermedad arterial coronaria en la población general. Sin embargo, todavía hay escasa información a largo plazo sobre la asociación de la reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca con la mortalidad entre las personas con diabetes tipo 1 o tipo 2", señala Chiriacò.

Los investigadores estudiaron a 349 adultos con diabetes en Pisa (Italia) a partir de 1999. La mitad de los participantes eran mujeres, y 284 tenían diabetes de tipo 2, mientras que 65 tenían diabetes de tipo 1. El 82% tenía hipertensión y el 73% del total tenía hipertensión no controlada a pesar de tomar medicamentos para reducir la presión arterial. Se produjeron 136 muertes durante el periodo de seguimiento de 21 años, hasta 2020. Todos tenían un control ambulatorio de la presión arterial durante 24 horas.

Los investigadores descubrieron que más de la mitad de los participantes tenían una presión arterial no descendente durante la noche, y el 20% eran hipersensibles.

Casi un tercio de los que tenían presión arterial inversa padecían neuropatía cardiaca autónoma, frente al 11% de los que no tenían bajadas. La neuropatía cardiaca autónoma es una complicación grave de la diabetes en la que se dañan los nervios que controlan el corazón y los vasos sanguíneos. Este daño nervioso afecta a la regulación de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que aumenta el riesgo de muerte y de accidentes cardiovasculares.

En comparación con los diabéticos, los diabéticos inversos tenían una media de 2,5 años menos de supervivencia, y los no diabéticos tenían una media de 1,1 años menos de supervivencia.

Las personas con inmersión inversa mostraron un aumento de más del doble en el riesgo de muerte por todas las causas en comparación con las que practican la inmersión, y un aumento de 1,9 veces en el riesgo en comparación con las que no practican la inmersión. No hubo diferencias significativas en el riesgo de mortalidad entre los que hacían inmersión y los que no.

Los participantes con hipertensión inversa tenían más probabilidades de ser mayores y de recibir tratamiento para la hipertensión, y mostraban signos de daño cardíaco relacionado con la hipertensión. Los participantes con presión arterial alta sólo durante la noche mostraron una reducción de la supervivencia similar a la de los que tenían 24 horas de presión arterial alta sostenida, con una reducción media de la supervivencia de 1,2 años.

Los individuos con baja variabilidad de la frecuencia cardíaca durante 24 horas tuvieron una reducción media de la supervivencia de 1,8 años.

"Nuestro estudio muestra que 1 de cada 10 personas con diabetes de tipo 1 o 2 podría presentar inmersión inversa y que esta condición probablemente duplica el riesgo de muerte por cualquier causa en 21 años, independientemente del control de la presión arterial --resume Chiriacò--. Es importante que los profesionales de la salud busquen patrones anormales de descenso de la presión arterial en personas con diabetes de tipo 1 o 2. Existen estrategias para reducir la presión arterial durante la noche".

Añade que la monitorización ambulatoria de la presión arterial es una herramienta de cribado y seguimiento barata y ampliamente disponible para el diagnóstico de variaciones circadianas anormales de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. "Apoyamos el uso de este cribado para optimizar el tratamiento de las personas con diabetes", destaca.