Aumentan las consultas de otorrinolaringología por los problemas vocales del sobreesfuerzo al hablar con mascarilla

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Expertos del Hospital Vithas Xanit internacional alertan del aumento de consultas de otorrinolaringología provocadas por los problemas vocales que supone el sobreesfuerzo al hablar con el uso de la mascarilla.

"El uso de la mascarilla hace que forcemos la voz y nos cueste más trabajo entendernos, ya que no podemos apreciar la mímica facial y la lectura labial. Además, no articulamos igual las palabras y nos trabamos tratando de hablar manteniendo la mascarilla en la posición correcta o porque a modo de barrera algo de sonido se atenúa", ha explicado el jefe del servicio de otorrinolaringología de Vithas Xanit, Robin Reyes.

Este esfuerzo mayor se traduce en un aumento de la fatiga vocal. "Doctor estoy más afónico últimamente, se me seca la garganta y me cuesta trabajo al hablar, me canso y noto una presión en la garganta, etc", son algunas de las cuestiones que refieren los pacientes en consulta. Se trata de síntomas típicos de una faringitis crónica que en tiempos de pandemia están aumentando.

"Todos estos síntomas los encontramos a diario en muchos pacientes que no tienen ninguna limitación física o patología previa vocal, simplemente porque su profesión les exige un sobreesfuerzo vocal como ocurre en profesores, educadores, monitores, locutores de radio o personal que trabaja de al público", ha destacado el especialista.

Además, ha alertado de que se están viendo estos síntomas incluso en pacientes que no trabajan, jubilados o personas que en su trabajo no precisa forzar la voz pero que por su carácter y por su forma de vida utilizan más de lo recomendable su voz.

En el lado contrario, están los pacientes que en tiempos de confinamiento, aislamiento y menor contacto social utilizan muy poco su voz. "El músculo vocal, como todo músculo, requiere de entrenamiento. Si no se utiliza y se pierde el tono muscular la voz también se ve tremendamente afectada", ha insistido el jefe se servicio de otorrinolaringología del Hospital Vithas Xanit Internacional.

A los problemas vocales que supone el sobreesfuerzo al hablar o la no ejercitación vocal en tiempos de pandemia, se suman los problemas derivados de la propia patología de vías respiratorias que produce la covid-19 en los pacientes infectados por el SARS-CoV-2. "Rinitis, faringitis, laringitis, bronquitis y neumonías son todas patologías que pueden afectar en mayor o menor medida a las cuerdas vocales o a la sonoridad de nuestra voz", ha añadido.

Además, la tos, la deshidratación en los días febriles, la sequedad faríngea, el bloqueo nasal que impide respirar bien por la nariz (algo fundamental para calentar, filtrar y humedecer el aire que se respira) junto con la necesaria e imprescindible utilización de inhaladores, aerosoles y tratamientos que en ocasiones alteran la capacidad vibrátil de nuestras cuerdas vocales, llevan a padecer patologías vocales.

"Por otro lado, el miedo, la ansiedad, la falta de sueño, la depresión, el estrés y todo lo que afecta a nuestro estado anímico y psíquico durante estos tiempos de incertidumbre y pandemia, son factores que alteran nuestra voz", ha enfatizado el experto.

Finalmente, ha destacado la importancia de acudir especialista ante cualquier síntoma para una correcta evaluación de la voz. El otorrino podrá explorar la vía aérea, la voz e investigar el problema vocal para un correcto diagnóstico.