Aumenta el consumo de melatonina para dormir, ¿cuándo está indicada?

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de la Unidad del Sueño del Hospital Quirónsalud Sur, Irene Rubio Bollinger, ha alertado del aumento del consumo de melatonina y pide consultar a expertos del sueño antes de tomar una pastilla que contenga esta sustancia.

"Mucha gente asocia la palabra melatonina con sueño o dormir porque los preparados de melatonina que se comercializan llevan esta sustancia 'natural' que ayuda a conciliar el sueño. Al poder adquirirse sin receta piensan que no es un fármaco y que por eso 'no tiene sustancias químicas o sintéticas' sino que simplemente es un preparado 'natural'", ha explicado la experta.

Sin embargo, prosigue, la única fórmula comercializada en España aprobada por la Agencia Española del Medicamento nos dice que es un medicamento compuesto de melatonina y excipientes y como tal, en el prospecto vienen reseñadas las indicaciones, las contraindicaciones, y los posibles efectos secundarios e interacción con otras medicinas que el consumidor debe conocer antes de consumirla.

Por el contrario, el resto de preparados de melatonina comercializados sin receta son sustancias que se venden como suplemento dietético, por lo cual no necesitan de receta médica, pero su seguridad y eficacia no están contrastadas.

"Antes de tomar un suplemento dietético que contenga melatonina es aconsejable que pregunte a un experto en sueño", ha insistido, para informar de que la melatonina tiene algunos usos en medicina, predominantemente los relacionados con algunos problemas del ciclo vigilia-sueño, si bien "no es un interruptor" para apagarse y empezar a dormir.

"En realidad avisa o manda señales a nuestro cuerpo de que es el momento de ir a dormir, es parecido a tomarse 'una dosis de atardecer'. De hecho, dormirse después de tomar melatonina puede llevar varias horas. Por tanto, no es un hipnótico, no produce sedación inmediata y su mecanismo no tiene nada que ver con éste", ha enfatizado la doctora.

La melatonina puede indicarse en casos de 'jet-lag', para algunas personas que realizan trabajo a turnos con turnos nocturnos, en situaciones de trastorno del sueño con retraso de fase, personas invidentes y niños con autismo. Aun así, los resultados en cada persona son "muy diferentes".

"Mucha gente compra un suplemento dietético sin receta que contiene melatonina pensando que es igual de inocua que la valeriana u otras sustancias naturales de herbolario, pudiéndola tomar sin supervisión por parte de un especialista. La cuestión es que muchos de los problemas de sueño que presenta la población general pueden obedecer a trastornos del sueño o enfermedades que requieren de una intervención de otra índole y que la toma de estos suplementos puede ocultar y dejar sin diagnosticar", ha dicho.

Como conclusión, Rubio ha reivindicado el uso racional de medicamentos o suplementos para el sueño y, sobre todo, la necesidad de consultar con un especialista en sueño antes de la toma de estas sustancias para poder aplicarlo en los casos indicados, no incurriendo en riesgos innecesarios y conseguir tratar al paciente con datos y enfocados a su mejoría en cualquier patología del sueño que presente.