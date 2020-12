Los asmáticos tienen un 30% menos de posibilidades de contraer COVID-19, según un estudio

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al contrario de lo que las autoridades sanitarias han asumido hasta ahora, la población con asma bronquial no es más susceptible de contagiarse de COVID-19, sino que tienen un 30 por ciento menos de contraer el virus, según un nuevo estudio israelí publicado en la revista 'Journal of Allergy and Clinical Immunology'.

Hay tres hipótesis que explican por qué los asmáticos pueden no contraer coronavirus, según explica el doctor Eugene Merzon, director del departamento de Cuidado Administrado en los servicios de salud del seguro médico Leumit, quien forma parte del estudio.

La primera es una hipótesis física: la alergia respiratoria está asociada con una gran disminución de la encima 2 convertidora de angiotensina (ACE2) que se encuentra en los receptores de los pulmones. Se trata de los mismos receptores de entrada del coronavirus.

La segunda hipótesis es de comportamiento: las personas con asma son más propensas a sufrir casos graves de COVID-19. Por eso, según sete especialista, estas personas son más propensas también a cumplir más estrictamente las recomendaciones sanitarias, como usar las mascarillas, mantener la distancia social y respetar la higiene. La tercera es que el tratamiento para el asma con corticoides inhalados (ICS) podría reducir la probabilidad de contagiarse del virus.

Así, el estudio recomienda a estos pacientes seguir usando los ICS durante la pandemia y a los médicos les sugiere continuar con los tratamientos de asma según las directrices actuales. Lo que sí señalan los investigadores en su informe es que, hasta ahora, el asma bronquial no había sido correctamente analizado con respecto al coronavirus.

El estudio se llevó a cabo sobre la base de datos de población del seguro médico Leumit, con sus 725.000 clientes, e incluía a todos los que han sido testados de coronavirus desde el principio de febrero hasta el final de junio, un total de 37.569 personas, de los cuales 2.266 dieron positivo. Se encontró que tenían asma el 6,75 por ciento de los pacientes que dieron positivo y el 9,62 por ciento de los que dieron negativo.

Los investigadores señalaron también que sus datos de prevalencia de asma derivaron de pacientes internados, y que puede ser que los resultados sean diferentes en pacientes ambulatorios. El estudio se apoya también en informes de China e Italia que indican que pocos pacientes de COVIDd-19 padecían asma: en Nueva York el 9 por ciento de los hospitalizados por coronavirus y en Reino Unido el 14 por ciento.