Asma en niños: cómo una prueba no invasiva mejora los tratamientos personalizados

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos) han desarrollado una prueba de hisopado nasal para niños que permite diagnosticar un subtipo específico de asma, o endotipo. Este método no invasivo podría ayudar a los médicos a recetar medicamentos con mayor precisión y allanar el camino para la investigación de mejores tratamientos para los tipos de asma menos estudiados, que hasta ahora han sido difíciles de diagnosticar con precisión, tal y como se publica en 'JAMA'.

Los hallazgos se basan en datos de tres estudios independientes realizados en Estados Unidos que se centraron en jóvenes puertorriqueños y afroamericanos, quienes tienen tasas más altas de asma y son más propensos a morir de la enfermedad que sus contrapartes blancas no hispanas.

"El asma es la enfermedad crónica más común de la niñez y afecta desproporcionadamente a niños negros y puertorriqueños, por lo que es esencial que desarrollemos nuevas terapias para tratar mejor a estos pacientes jóvenes", recuerda el autor Juan Celedón, profesor de pediatría en Pitt y jefe de medicina pulmonar en UPMC Children's Hospital of Pittsburgh.

"Dado que el asma es una enfermedad muy variable con diferentes endotipos, que son impulsados ??por diferentes células inmunes y responden de manera diferente a los tratamientos, el primer paso hacia mejores terapias es el diagnóstico preciso del endotipo", afirma.

Tradicionalmente, el asma se ha clasificado en endotipos conocidos como T2-alto o T2-bajo según la cantidad de inflamación de T helper 2 presente. Más recientemente, el T2-bajo se ha dividido en dos endotipos: T17-alto, que tiene menos inflamación de T helper 2 y más inflamación de T helper 17, y bajo-bajo, que tiene niveles bajos de ambos tipos de inflamación.

El diagnóstico preciso del endotipo suele implicar el análisis genético de una muestra de tejido pulmonar extraída mediante un procedimiento denominado broncoscopia, que se realiza bajo anestesia general. En el caso de los niños, especialmente en aquellos con una enfermedad más leve, no es factible ni ético realizar este procedimiento invasivo, por lo que los médicos han tenido que depender de herramientas imperfectas, como marcadores inmunitarios en la sangre, la función pulmonar y si tienen o no alergias.

"Estas pruebas nos permiten presumir si un niño tiene enfermedad de T2 alto o no", matiza Celedón. "Pero no son 100% precisas y no nos pueden decir si un niño tiene enfermedad de T17 alto o de T17 bajo. No hay un marcador clínico para estos dos subtipos. Esta brecha nos motivó a desarrollar mejores enfoques para mejorar la precisión del diagnóstico del endotipo del asma".

De esta forma, Celedón y su equipo, recolectaron muestras nasales de 459 jóvenes en tres estudios diferentes. Luego analizaron la expresión de ocho genes característicos de T2 y T17. Como era de esperar, el análisis de las muestras de hisopado nasal reveló el endotipo del paciente. En todos los estudios, entre el 23 % y el 29 % de los participantes tenían T2 alto, entre el 35 % y el 47 % tenían T17 alto y entre el 30 % y el 38 % tenían endotipo bajo-bajo.

Para tratar el asma grave con T2 alto, existe una nueva clase de medicamentos potentes llamados biológicos, que atacan a las células inmunitarias que provocan la enfermedad. Sin embargo, no hay ningún biológico disponible para el asma que ataque directamente a los endotipos T17 alto y T17 bajo.

"Tenemos mejores tratamientos para la enfermedad con T2 alto, en parte, porque mejores marcadores han impulsado la investigación sobre este endotipo", apunta Celedón. "Pero ahora que tenemos una prueba de hisopado nasal simple para detectar otros endotipos, podemos comenzar a avanzar en el desarrollo de productos biológicos para la enfermedad con T17 alto y bajo".

Esta prueba rápida para el endotipo del asma también podría ayudar a impulsar otras áreas de investigación del asma. Así, los autores concluyen que esta investigación tiene el potencial de allanar el camino para tratamientos más personalizados, particularmente en comunidades minoritarias, no obstante, se necesitan más estudios.