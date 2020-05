MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El asma aumenta el tiempo de ventilación mecánica en pacientes jóvenes hospitalizados por COVID-19, según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo por investigadores del Rush University Medical Center (Estados Unidos) y que ha sido publicado en 'The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice'.

"Entre los pacientes que desarrollaron síntomas respiratorios severos que requieren intubación (el uso de un ventilador), el asma se asoció con un tiempo de intubación significativamente mayor en el grupo más joven de pacientes que aparentemente tendrían un mejor curso de la enfermedad", han explicado los expertos.

Y es que, según sus hallazgos, las personas más jóvenes con asma pueden requerir atención adicional, ya que podrían desarrollar una insuficiencia pulmonar sostenida con la infección por COVID-19, lo que lleva a una ventilación mecánica prolongada.

Asimismo, los investigadores, que han analizado a 1.003 personas confirmadas de COVID-19, han descubierto que el asma y la obesidad están conectados en pacientes con la enfermedad, lo que significa que la obesidad, junto al asma, pone a un paciente en un riesgo significativamente mayor.