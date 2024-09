Así puedes fomentar tu producción de colágeno (sinónimo de juventud)

MADRID, 22 Sep. (EDIZIONES) -

El colágeno es una de las proteínas más importantes del cuerpo y supone entre un 25 y un 30% de la proteína total del organismo. Está presente en numerosos tejidos, no sólo en la piel, sino también en nuestros tendones, huesos, o cartílagos. Con el paso del tiempo perdemos la capacidad natural de producirlo, y aparecen problemas en las articulaciones, y en el caso concreto de nuestra piel, en la que centramos este artículo, ésta pierde elasticidad o firmeza.

La buena noticia es que podemos estimular naturalmente su producción, y aquí te contamos cómo, y no sólo es a través de la suplementación, que siempre debe ser supervisada y pautada por un especialista, como seguro que has pensado.

En este artículo entrevistamos en Europa Press Infosalus al doctor Sergio Fernández, vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), quien nos cuenta que el colágeno es un "componente esencial" de nuestra piel, y que fundamentalmente favorece el que ésta esté firme, y mantenga su elasticidad.

LOS 30 AÑOS, UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN EL COLÁGENO

Cuenta este experto que esta capacidad de generar colágeno se produce antes de los 30, momento en el que surgen determinados signos, como que esa piel ha perdido firmeza, se estira más fácilmente, y luego empieza a ver también un adelgazamiento de la piel.

"En los últimos años parece que ha habido un cambio de tendencia y antes era todo ácido hialurónico, y ahora es todo colágeno; cuando ambos son igual de importantes para nuestra piel. En el caso del colágeno, éste no deja de ser un componente estructural importante dentro de la piel, y está muy unido a la elastina (otra proteína con una función estructural de la piel). Ambos van de la mano", advierte.

PRODUCIR DE FORMA NATURAL COLÁGENO: DIETA Y VITAMINA C

Así, señala el miembro de SEME que cuando intentamos estimular la formación de colágeno, esto no sólo se consigue a través de inyectables, o de tecnología, sino que también mediante una alimentación sana, y del consumo de vitamina C, "muy importante, y necesaria para el ensamblaje de ese nuevo colágeno".

"Al final no sólo tenemos que hablar de proteínas, de aminoácidos. No sólo hay que comer carne, huevos, o pescado y todo aquello que nos aporta proteínas. También es prioritario entender que también debemos consumir vitamina C porque si nosotros hacemos una ingesta importante de proteína en la alimentación, pero no tenemos buenos niveles de vitamina C, la cantidad de colágeno se puede ver comprometida porque no tenemos vitamina C para ensamblar ese colágeno nuevo", explica este experto.

Cuenta el doctor Fernández que la proteína mayoritaria del cuerpo es fabricada por el cuerpo, gracias al consumo de proteínas a través de nuestra alimentación: "Éstas se rompen en pequeños aminoácidos, y gracias al ensamblaje que hace el organismo se forma colágeno nuevo. Hay personas que tienen déficit en la alimentación, y presentan una baja cantidad de aminoácidos para formar colágeno. En estos casos suele aconsejarse la suplementación de colágeno".

Eso sí, advierte este doctor que estos nutricosméticos "no son la panacea", y al final lo idóneo es que el paciente tenga una buena alimentación proteica, y cambie sus hábitos alimenticios. Aparte, recuerda que una vez que ese colágeno es formado por la suplementación oral no se va a ir donde nosotros queremos, sino donde el organismo quiere que vaya.

"Ese colágeno no va a ir a mejorar la elasticidad o firmeza la piel directamente, sino que irá a donde sea necesario y, si por ejemplo nos hacemos una herida, irá a reparar el corte que nos hemos hecho. El que tomemos esa suplementación de colágeno no quiere decir que sí o sí todo ese nuevo colágeno vaya a mejorar la firmeza de nuestra piel", subraya este experto.

Además, defiende este especialista en Medicina Estética que si una persona necesita una suplementación de colágeno sea un profesional médico el que lo prescriba y controle siempre, y no se tomen a la ligera, y por decisión propia, sin consultar con un experto previamente.

PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN A LA PRODUCCIÓN DE COLÁGENO

En último lugar, en cuanto a los factores que afectan a la producción de colágeno, el doctor Fernández apunta a una dieta pobre en proteínas y en vitamina C, así como al envejecimiento, a hábitos tóxicos como el tabaco, o al daño solar, "porque desnaturaliza el colágeno".

"Si reducimos el hábito tabáquico, nuestra exposición al sol, mejoramos nuestra alimentación, y sobre todo al final hacemos procedimientos estéticos basados en la producción de colágeno, no sólo de inyectables, sino también de tecnología como radiofrecuencia, ultrasonidos, o láseres, por ejemplo, podemos ayudar a aumentar su producción", resalta el vicepresidente segundo de SEME.

LA AUSENCIA DE COLÁGENO EN LA PIEL, SINÓNIMO DE ARRUGAS

Ante un déficit de colágeno, mantiene el doctor Sergio Fernández, existe una mayor tendencia a presentar arrugas, así como "la temida flacidez, un signo importante de envejecimiento".

"Alguna pata de gallo o en la frente te preocupa menos que una cara descolgada y la pérdida de firmeza de la piel. Esto es algo que, sin duda, repercute en que tú sientas que estás mayor, o que el paso del tiempo pasa sobre ti. Pero también la piel puede quedar colgante en la cara interna de los muslos o de los brazos. Al final la perdida de colágeno a nivel corporal es importante", sentencia este experto.