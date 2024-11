El arte "ayuda a curar la historia de nuestras vidas", asegura Christopher Bailey, miembro de la OMS

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

"Las artes no curan nada, definitivamente no devolverán mi visión, pero ayudan a curar la historia de nuestras vidas", ha señalado el director de Arte y Salud en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y codirector fundador de 'Jameel Arts and Health Lab', Christopher Bailey, tras contar su experiencia como paciente de glaucoma durante la presentación del manifiesto sobre cultura y salud desarrollado por la Fundación Cultura en Vena.

En su presentación, que se ha celebrado este martes, en el marco de la III edición de la exposición y la jornada sobre Arte y Salud de la fundación Cultura en Vena, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, han manifestado que su objetivo es integrar el arte en la salud pública y promover un marco legislativo que regule las prácticas artísticas para la mejora de la salud y el bienestar.

"En la Organización Mundial de la Salud creemos que el arte en la salud es fundamental. La salud es más que simplemente alargar nuestros días, es una manera de acompañarnos y de asistir a cada uno de nosotros, de encontrarle un significado a la vida, tanto para uno mismo como de forma colectiva", ha asegurado el miembro de la OMS.

Del mismo modo, ha explicado que la idea de 'Arte y Salud' es recordar aquello que "ya sabíamos en nuestra infancia" puesto que "estas habilidades nos van a permitir a lo largo de la vida mirar las cosas de forma diferente y buscar soluciones nuevas a problemas que se nos presentan en la vida. Si nos enfrentamos a un momento traumático, el hecho de tener las artes para que nos nutran nos permite no caer en el estado de lucha y duelo que se produce en los traumas".

Por otro lado, el director de la Fundación Cultura en Vena, Juan Alberto García de Cubas, ha añadido que presentan este manifiesto con la intención de que permita "la colaboración entre instituciones público-privadas para crear un marco regulatorio que proteja y acompañe estas prácticas artísticas en el ámbito sanitario".

"Creemos que el arte es un instrumento y una herramienta maravillosa para denunciar los problemas de salud, para transmitir mensajes porque también nos toca la emoción. Va más allá de lo que podemos ver y leer en un mensaje", ha apuntado la directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España, Lara Contreras.

Asimismo, ha animado a la sociedad a contemplar el arte a través de "las gafas de la infancia". De este modo, "los adultos se enfrentarán en estas obras una realidad incómoda, la herencia de un mundo en crisis en el que la salud y el bienestar de los niños y niñas se ven comprometidos por algunos problemas como el uso excesivo de tecnologías, el consumo de alimentos ultraprocesados o la soledad que sienten pequeños y adolescentes con un impacto importante en su salud mental", ha añadido la representante de UNICEF.

LA EXPOSICIÓN 'ARTE Y SALUD INFANTIL'

Esta exposición, que se puede visitar desde el viernes 15 de noviembre en la sala 30 del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, muestra las reproducciones a tamaño real de seis grandes obras de la historia del arte, modificadas digitalmente para reflexionar sobre diferentes problemáticas alrededor de la salud infantil y juvenil.

Una de las obras modificadas es 'La familia de Carlos IV', de Francisco de Goya y Lucientes, en la cual desaparecen todas las figuras excepto el infante Francisco de Paula. La intención de esta obra es abordar la soledad infantil y la necesidad de formar vínculos con otras personas.

Por otro lado, se ha modificado 'La Sagrada Familia con San Juanito', de Lavinia Fontana, y ahora muestra la hospitalización de un niño, así visibiliza el impacto que puede tener el ingreso en los pacientes pediátricos y en sus familiares.

Además de estas dos obras, también se exhiben otras como 'Niños leyendo' (Francesc y Josep), de Francesc Gimeno; Bodegón con loza y dulces, de Juan van der Hamen y León; Bodegón con almirez, cántaro y caldero de cobre, de Jean Baptiste Siméon Chardin, y Bodegón con cuenco chino, copa nautilo y otros objetos, de Willem Kalf.

El director gerente del museo, Evelio Acevedo, se ha mostrado orgulloso de participar en esta iniciativa por tercer año consecutivo. "Hemos colaborado con instituciones y centros sanitarios donde el arte se comprueba que tiene efectos positivos sobre el bienestar de las personas. El arte no es que cure, pero sí acompaña y mejora", ha añadido.