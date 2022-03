Aquí te contamos cómo se puede mejorar el bruxismo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El bruxismo es cada vez más frecuente en nuestra sociedad estresada, sobre todo el nocturno, aunque también hay personas que son conscientes de este fenómeno durante el día. Consiste en un acto muscular involuntario por el que se rechinan o aprietan los dientes, con o sin fricción.

En una entrevista con Infosalus Daniela Toro Mattozzi, fisioterapeuta especializada en disfunción craneomandibular y dolor orofacial, autora de 'El método Face Fit' (Planeta), reconoce que principalmente es causado por estrés, aunque puede tener un origen multifactorial, de ahí que su tratamiento pueda ser multidisciplinar, según apunta.

"También puede ser porque no hay buena oclusión o mordida y apretamos más los dientes para encajar bien la mordida. En este caso está indicado un odontólogo para ver cómo arreglarlo. Además, se puede ver que es frecuente emplear férulas de descarga", reconoce esta experta.

Cita que hay tres tipos: cuando aprietas los dientes y no hay fricción, de forma que hay desgaste de las cúspides de los dientes y la encía tiende a retraerse; cuando rechinas, y se produce un desgaste de los dientes que estos pueden llegar a quedar planos; o bien cuando tiene lugar una contracción muscular y sin contacto dental.

"Para los dos primeros se aconseja la férula de descarga; pero para el último no es el mejor tratamiento porque como no hay contacto dental no servirá de nada y la férula te molestará", advierte Toro Mattozzi.

"Es cada vez mas frecuente por el ritmo de vida que llevamos, una mala postura adelantada de la cabeza, más tensión a nivel mandibular y cervical, y también es más frecuente en niños porque a estos se les somete a estrés con muchas actividades. No obstante, hay que tener claro que hasta los 6-7 años en niños es normal el apretar los dientes", agrega, al tiempo que subraya que el bruxismo tiene mucho que ver también con el sueño y con el hecho de que cada vez durmamos peor.

Eso sí, esta fisioterapeuta advierte de que también la alimentación influye, especialmente si esta está basada en azúcares, porque así nos aumentará la actividad muscular, y pasará lo mismo con la actividad del músculo masetero.

CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DEL BRUXISMO

Esta patología puede conllevar la aparición de dolores de cabeza tipo tensional, también migrañosos ya que, según explica esta especialista, al tener toda la musculatura cargada puede haber puntos gatillo que den lugar a un dolor referido hacia otro lado como al ojo, algo que se puede confundir con migraña.

A su vez, apunta a los acúfenos y a zumbidos en el oído, y dice que esto puede ser causado por muchos factores pero el que más afecta es el bruxismo porque la musculatura de apretar dientes no solo es la del masetero sino la de toda esa zona orofacial, de forma que pueden darse dolores referidos hacia otro lado y puede ser hacia el oído y se queda en forma de pitidos por ejemplo. "Consecuencia del bruxismo también surgir una neuralgia de trigémino; cervicalgias o dolores de cuello y vértigos o mareos de origen cervical", puntualiza Daniela Toro.

CÓMO MEJORAR EL BRUXISMO EN NUESTRO DÍA A DÍA

Así, y para mejorar el bruxismo en nuestro día a día aconseja profundizar primero en el estilo de vida, en las parafunciones orales, en la parte emocional e incluso en la alimentación y apunta a determinadas mini rutinas con las que asegura que se obtendrán beneficios claros.

Ve súper importante mantener la lengua arriba, sobre el paladar pero detrás de los dientes, justo adosada al paladar en la zona donde hay una rugosidad, como cuando decimos la 'N'. "De esta forma nuestros dientes no están en contacto, y por tanto nuestra musculatura está relajada y además mejora nuestra postura cervical. Esta es la postura de nuestra lengua siempre, la postura correcta para que todo esté en equilibrio y no tensar mucho musculatura", explica.

A su vez, apunta al estiramiento de la musculatura masticatoria (maseteros, temporales, entre otros), ya que esto provocará una relajación de dichos músculos, al mismo tiempo que aliviará el dolor de la región craneomandibular y mejorará la movilidad de la articulación temporomandibular, o se aliviarán los dolores de cabeza tensionales o el dolor de oídos o los acúfenos originados por esta patología.

"Es importante ver de dónde viene el foco inicial de ese problema, hacer ejercicio que permita liberarnos del estrés, también hacer meditación, usar en algunos casos férulas de descarga, y mantener una buena higiene antes de dormir. Pueden servir el ser consciente de cuando apretamos los dientes durante el día ya que así por la noche nuestra musculatura no estará tan tensa, aparte de una buena alimentación sin azúcares principalmente", recomienda esta fisioterapeuta, quien en su libro aporta una serie de ejercicios para mejorarlo.