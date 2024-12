¡Apúntate a un plan detox digital! Sin pantallas estas navidades por tu salud mental

MADRID, 24 Dic. (EDIZIONES) -

Por nuestra salud mental es importante considerar un 'détox digital' durante las vacaciones navideñas, una época en la que todos tenemos más tiempo libre, y podemos pararnos a pensar en nuestra vida, replantearnos cosas, hacer un examen de cómo vamos, y de qué es lo que necesitamos.

"Es imprescindible en Navidad el darnos cuenta de dónde podemos mejorar, pasar más tiempo para estar con la familia y, además, teniendo en cuenta los peligros de las tecnologías. La Navidad es un momento fantástico de desintoxicación digital, de parar, de frenar nuestro ritmo habitual con las pantallas, y de conectar más con la familia. La Navidad es perfecta porque es ese tiempo de descanso, de pararse, y de preguntarse cómo van las cosas", resalta en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus Luis Gutiérrez Rojas, médico psiquiatra y miembro del comité ejecutivo y vocal de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM).

Tal y como reconoce este experto, el impacto que tiene la sobreexposición a las pantallas y redes sociales en nuestra salud mental es cada vez más notorio entre la evidencia científica, con cada vez más estudios científicos que así lo contrastan.

"Se asocian claramente a cuadros de ansiedad, de depresión, incluso hay trabajos con adolescentes que lo relacionan con los trastornos de la conducta alimentaria, con la adicción a contenidos inadecuados, como los violentos o sexuales, y que están generando una sociedad que hace que las pantallas empeoren la salud mental", agrega el doctor Gutiérrez Rojas.

Reconoce que hay un problema de salud mental "evidente" entre las personas jóvenes, si bien advierte de que hay detrás muchas causas, no siendo el abuso de las pantallas la única, pero sí a su juicio un factor importante el hecho de estar todo el día enganchado a una pantalla. "Esto al final genera problemas, dificultades en el menor", subraya.

Por no hablar también, según continúa este psiquiatra, de los problemas de atención y de concentración que surgen ante ese abuso de las pantallas. Dice que, por ejemplo, las personas reciben constantemente y de manera inmediata contenidos, algo que a la larga hace que sean personas menos pacientes, fruto de esa inmediatez; pero también esto favorece el que sean personas que no se puedan concentrar, ni siquiera para ver una película, o puedan mantener tranquilos una conversación, o el hecho de tener buena memoria.

"El problema de las pantallas se sitúa en un cambio de estímulos continuo y que dificulta el pensamiento profundo, de planteamiento del porqué de las cosas, de pensamiento crítico", agrega el miembro de la SEPSM.

SIGNOS QUE INDICAN QUE NECESITAMOS UNA DESCONEXIÓN

Con ello, preguntamos al doctor Gutiérrez Rojas por aquellos signos o síntomas que nos pueden indicar que necesitamos urgentemente desconectar de las pantallas. El primero de ellos, según confiesa este experto, y como en otras patologías mentales, es el tiempo que le dedicamos a las pantallas, "una señal directa de problema de adicción". Llama la atención sobre el hecho de que muchas veces los móviles nos avisan del tiempo que hemos pasado con los dispositivos y nos asustamos de ello.

Otro signo que puede hacernos indicar que necesitamos una desconexión de las pantallas es lo que hacemos o sucede si no tenemos móvil, bien porque lo hemos perdido o porque nos lo hemos dejado en algún sitio, o me quedo sin batería: "Necesito una desconexión si ante estas situaciones me entra estrés, ansiedad, o agobio. Ésta es una señal clara de abuso de pantallas e incluso de adicción".

Pero también habla de lo necesario que es el pensar la utilidad de ese tiempo, "la cantidad de tiempo que perdemos mirando contenidos inútiles y videos absurdos"; debemos analizar ese tiempo de pantallas para qué nos ha servido.

"Si aparecen síntomas de tristeza, de ansiedad, de angustia, de preocupación, o de conducta alimentaria, o de adicción también esto es un signo de alarma. Si vemos que nuestros hijos no nos hacen ni caso, no son capaces de hablar con nosotros porque se abstraen al ver el móvil, pierden el contacto con la familia o con los amigos, o dejan de hacer actividades lúdicas o sociales por las pantallas también son signos de alarma", subraya.

También apunta este experto de la SEPSM a problemas de estrés y de ansiedad, "personas que dicen que están nerviosas si no cogen el móvil, o incluso agresivas, o tristes". Luego dice que a veces también pueden surgir síntomas cognitivos, como la falta de concentración, o pérdidas de memoria, o incluso dificultad para fijar la atención o nuevos contenidos. "Si alguien dice que la exposición a las pantallas le imposibilita o dificulta el estudiar, o hace que no pueda hacer otra cosa, o bien aparece ese problema de abstracción o de memoria, son síntomas claros de abuso de pantallas", aclara.

BENEFICIOS A NIVEL DE SALUD MENTAL

Entre los beneficios por tanto que reducir la exposición a las pantallas presenta para nuestra salud mental, el doctor Gutiérrez Rojas subraya que, aparte de la prevención de la ansiedad, de la depresión, de trastornos de la conducta alimentaria, o de conductas adictivas, dice que la salud mental también está muy asociada con actividades que nos mejoran como personas, como el sentirnos queridos, gracias al apoyo sociofamiliar.

"También todo lo relacionado con una alimentación adecuada, con un sueño reparador, o con el ejercicio físico y continuado. Todo es beneficioso sobre la salud mental. Pensar igualmente que actividades sanas como socializar o leer y la propia memoria mejoran mucho. La lectura es el mejor entrenamiento de 'brain training', el cálculo matemático, escuchar otros idiomas, o el escuchar música es lo mejor para nuestro cerebro", remarca.

¿CÓMO DEBE SER ESE PLAN DE DETOX DIGITAL?

Así con todo, este médico psiquiatra y miembro del comité ejecutivo y vocal de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental aporta las siguientes pautas para un plan détox digital estas Navidades:

1. Intentar reducir el número de horas que pasamos con el móvil.

2. Plan alternativo atractivos: familia, deporte, planes divertidos, cosas que a uno le gusten.

3. Situaciones donde esté prohibido el móvil. En las familias debe haber momentos donde el móvil debería estar prohibido, como en el desayuno, en la comida y en la cena; o mientras se está jugando a un videojuego, leyendo, o concentrados viendo una película.

4. Debería haber unas horas de la noche donde se aparque el uso del móvil y por la noche no tiene acceso a él; hay muchas aplicaciones que ayudan a esto con códigos temporales.

5. El ejemplo es más útil de lo que uno diga y los padres deben ser por tanto los primeros que den ejemplo y sean capaces de aparcar el móvil para que los hijos entiendan la necesidad de sentirse amados durante las fiestas navideñas.