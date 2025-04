Una app de salud mental logra mejorar los síntomas de depresión significativamente más que el tratamiento habitual

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La depresión es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo, afectando a millones de personas cada año. Sin embargo, el acceso a tratamientos adecuados sigue siendo un desafío, especialmente en la atención primaria, donde los recursos son limitados. Un reciente ensayo clínico ha demostrado que la aplicación Moodivate, una versión digital de la activación conductual, puede ser más eficaz que la terapia estándar para tratar la depresión.

Los pacientes con depresión que recibieron la aplicación Moodivate experimentaron reducciones clínicamente significativas en sus síntomas que duplicaron las logradas con la terapia estándar en un ensayo clínico realizado por la Universidad Médica de Carolina del Sur (Estados Unidos). Los hallazgos se publican en 'Journal of the American Medical Association (JAMA) Internal Medicine'.

UN ENFOQUE DIGITAL PARA TRATAR LA DEPRESIÓN: MOODIVATE

El estudio se realizó en 22 consultorios de atención primaria en Charleston, Carolina del Sur. Los usuarios de la aplicación también tuvieron 3 veces más probabilidades de lograr una mejora clínicamente significativa en su depresión y 2,3 veces más probabilidades de lograr la remisión de la depresión. Moodivate (disponible tanto para iOS como para Android ) es una versión digital de la activación conductual, un tipo de terapia conductual que ha demostrado ser eficaz contra la depresión.

Jennifer Dahne, profesora del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad Médica de Carolina del Sur, tuvo la idea de la aplicación mientras estaba en otra institución y ha continuado desarrollándola en MUSC. Moodivate es autodirigido, lo que significa que no se requiere la participación de un terapeuta, lo que lo hace más escalable y rentable para llegar a los pacientes de atención primaria.

La depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. En 2021, 21 millones de estadounidenses experimentaron un episodio de depresión mayor; los adultos jóvenes, de entre 18 y 25 años, fueron los más afectados, con casi 1 de cada 5 afectados.

RESULTADOS DEL ESTUDIO: MOODIVATE DUPLICA LA EFICACIA DE LA TERAPIA ESTÁNDAR

Dahne cree que la atención primaria ofrece la mejor oportunidad para abordar la depresión a la escala necesaria para reducir significativamente estas cifras, especialmente porque la mayoría de las consultas ya realizan pruebas de detección de la depresión.

"Los profesionales de atención primaria están en la primera línea de la identificación y el tratamiento de la depresión en este país", cuenta Dahne. "Es maravilloso que estén evaluando a los pacientes para detectar la depresión, pero la desventaja es que tienen muy pocos recursos de tratamiento a su disposición, aparte de los medicamentos, para ayudar con el manejo de la depresión".

Los médicos de atención primaria pueden derivar a los pacientes a profesionales de la salud mental, quienes pueden ofrecer terapias no farmacológicas, como la activación conductual, de eficacia comprobada. Sin embargo, los tiempos de espera para estos servicios pueden ser largos y, una vez iniciado el tratamiento, a menudo no se realiza con la frecuencia necesaria para su eficacia. Desafortunadamente, la demanda de esta terapia supera la oferta, y los terapeutas a menudo no tienen la disponibilidad para atender a los pacientes con la frecuencia semanal necesaria para una eficacia óptima.

Los terapeutas de activación conductual animan a los pacientes a participar en actividades que disfrutan o consideran significativas para mejorar su estado de ánimo. "Con la activación conductual, ayudamos al paciente a cambiar lo que hace para cambiar cómo se siente", apunta Dahne.

"Los pacientes a menudo creen que no pueden hacer algo nuevo o diferente hasta que se sientan mejor. Un objetivo inicial del tratamiento es cambiar esa percepción y ayudar a los pacientes a comprender que su estado de ánimo se ve influenciado por lo que hacen en su vida diaria", explica.

EXPANSIÓN Y FUTURO DE MOODIVATE: ACCESO A MÁS PACIENTES

En la activación conductual, los terapeutas trabajan con los pacientes para identificar sus objetivos y las actividades diarias que deberán realizar para alcanzarlos, e incluso les ayudan a programar y realizar un seguimiento de estas actividades.

Para mejorar el acceso a la terapia de activación conductual, Dahne creó la aplicación Moodivate para guiar a los pacientes en el establecimiento de objetivos, la identificación, programación y seguimiento de actividades sin la intervención de un terapeuta. Además de estas funciones, Moodivate puede enviar recordatorios para completar las actividades diarias y otorgar insignias digitales a medida que los pacientes alcanzan hitos para mejorar la motivación. Los pacientes también informan regularmente sobre los cambios en sus síntomas depresivos.

En el ensayo clínico realizado por Dahne con 649 pacientes de atención primaria, financiado por el Instituto Nacional de Salud Mental, quienes usaron la aplicación Moodivate tuvieron tres veces más probabilidades de experimentar una mejora clínicamente significativa de la depresión y 2,3 veces más probabilidades de lograr la remisión. Estos resultados fueron particularmente impresionantes, afirma Dahne, quien explicó que más del 80% de los pacientes que participaron en el estudio tomaban medicamentos para la salud mental, y la mayoría los llevaban tomando más de cuatro años.

Dahne espera que la aplicación se adopte ampliamente, ayudando a las personas con depresión no sólo a reducir los síntomas depresivos en el presente sino también a desarrollar resiliencia para el futuro.

"La aplicación es como un terapeuta en tu bolsillo", apunta Dahne. "Ayuda a los pacientes a desarrollar nuevas habilidades. Cuando se sienten deprimidos, pueden cambiar sus hábitos diarios, sabiendo por experiencia que estos cambios pueden ayudarles a mejorar su estado de ánimo. Se espera que el acceso a la aplicación contribuya a una recuperación a largo plazo".

Ahora que Moodivate ha demostrado su eficacia en un ensayo clínico para el tratamiento de la depresión en pacientes de atención primaria, Dahne busca establecer alianzas más amplias con instituciones sanitarias, aseguradoras y programas de bienestar corporativo que permitan extender la aplicación a más pacientes. También espera que la aplicación esté disponible para poblaciones especializadas con altas tasas de depresión, como pacientes con cáncer avanzado o metastásico.

"Estoy muy interesada en tomar Moodivate y expandirlo para abordar las brechas en el tratamiento de la depresión dentro de otras poblaciones de pacientes en MUSC y más allá", concluye.