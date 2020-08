¿Por qué aparece el dolor de cabeza incluso en las vacaciones de verano?

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Jesús Porta, ha abordado cómo el cambio de hábitos y estilo de vida durante la época estival y vacacional puede estar relacionado con la aparición de dolores de cabeza o cefaleas tensionales.

El dolor de cabeza o cefalea tensional es la cefalea primaria más frecuente. Se produce cuando los músculos del cuello y del cuero cabelludo resultan tensos o se contraen. Las contracciones musculares pueden ser una respuesta al estrés, la depresión, un traumatismo craneal o la ansiedad.

Su prevalencia varía en función de la metodología empleada en los distintos estudios, así como en la población estudiada. Se estima que su prevalencia mundial en adultos es del 46 por ciento. Sin embargo, los estudios de prevalencia de la cefalea tensional son variables en cuanto a procedimientos de muestreo, metodología utilizada, así como en la definición de caso, entre otros, por lo que es difícil realizar una estimación real de la prevalencia de la cefalea tensional.

Según la SEN, en los últimos 20 años se ha producido un aumento notable de la cefalea tensional. Así, a tenor de los datos de su Guía Oficial, aunque existe discrepancia entre las diferentes series, la prevalencia de la cefalea es muy alta en todos los estudios publicados, oscilando en los países occidentales entre el 73-89 por ciento en la población masculina y el 92-99 por ciento en la mujer.

El dolor de cabeza es el principal motivo de consulta ambulatoria, con unas cifras que se sitúan entre 19,3 y el 32 por ciento en total, según datos del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que la prevalencia mundial de la cefalea (al menos una vez en el último año) en los adultos es de aproximadamente 50 por ciento.

En una entrevista con Europa Press, el vicepresidente de la SEN explica que las cefaleas tensionales "habitualmente se pueden desencadenar por situaciones estresantes". "Es muy característico que aparezcan en momentos de estrés, ansiedad o en los que estemos especialmente preocupados", ha explicado, insistiendo en que su aparición se suele producir por la tarde.

La autopercepción de dificultad para relajarse y las alteraciones del sueño son también factores implicados en la cefalea tensional. Algunos de los desencadenantes observados son los patrones irregulares en la nutrición e hidratación, así como la deprivación de cafeína, según la Sociedad Andaluza de Neurología. En el período estival y vacacional se producen cambios sustanciales de hábitos en la alimentación, el sueño y estilo de vida, lo que también puede incidir en la aparición de dolores de cabeza.

No obstante, Porta detalla que "habitualmente" las cefaleas tensionales no están vinculadas a una época concreta porque "depende de factores externos". "Lo más habitual son las situaciones de estrés. Algunas personas están estresadas en el trabajo y otras cuando se van de vacaciones, en el contexto familiar, principalmente por discusiones. Depende de cada persona, no podemos decir que haya una época en concreto", señala el especialista.

¿Y CÓMO SE TRATA?

Dado que el dolor es subjetivo, para muchas personas la cefalea puede limitar su rutina y actividad diaria. Por lo tanto, muchos afectados buscan soluciones para su dolor a través de intervenciones no farmacológicas como técnicas de relajación o 'mindfulness'.

Pero en el caso de buscar tratamiento farmacológico, en el ámbito del dolor de cabeza destaca el uso de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), según el doctor. Entre ellos, el ibuprofeno es el más popular, como el tratamiento farmacológico más eficaz, seguro y de uso más común frente a los dolores de cabeza ocasionales.

Los AINE y analgésicos simples tienen bien definida su efectividad en los cuadros episódicos, con un 30 por ciento libre de dolor a las dos horas, según la Guía Oficial de Cefaleas 2019 del Grupo de Estudio de Cefaleas de La Sociedad Andaluza De Neurología (Sance).

Existen una serie de consejos para prevenir los dolores más allá del tratamiento farmacológico, como mantenerse hidratado protegernos debidamente y mantener una buena hidratación, así como evitar excitantes y bebidas demasiado frías, lo que ayudará a controlar el dolor de cabeza durante las vacaciones.

"El ejercicio físico moderado, que viene muy bien para todas las cefaleas o aprender a detectar las situaciones que generan tensión" son algunas de las recomendaciones del experto, que insta a consultar a un neurólogo en el caso de tener dolores de cabeza regulares, dado que la automedicación "puede agravar el problema" y generar nuevas cefaleas.

Además, explica que no hay que "tener miedo" a tomar fármacos para tratarlos: "Cuanto antes empecemos, menos tiempo vamos a estar tomándolos". El vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología insiste en que, en el caso de que el dolor de cabeza se prolongue en el tiempo, es importante acudir al médico.