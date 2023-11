Antonio Serrano, enfermero y paciente con VIH: "El entorno más hostil para nosotros es el hospital y el centro de salud"

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El enfermero Antonio Serrano, diagnosticado de VIH en 2015, ha asegurado que "el entorno más hostil" para los pacientes es "el hospital y el centro de salud", ya que, según afirma, hay "una nula formación" sobre VIH en las profesiones sanitarias y los estudiantes acaban su titulación "sin tener conocimiento alguno acerca de las vías de transmisión del VIH y de las infecciones de transmisión sexual (ITS)".

Serrano, que desempeña su labor como enfermero en la Unidad de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia) y es vocal de la ejecutiva de la Coordinadora Estatal de VIH y sida (Cesida), ha hecho especial hincapié en "la discriminación de las listas de espera". "Cuando nos incluyen en las listas de espera, nos incluyen en la agenda como el último paciente en ser atendido en el quirófano porque se considera que somos un vector de transmisión, pero no tiene ningún sentido ni base científica", ha proclamado. "Después de 40 años de epidemia, es momento de cambiar el paradigma y la atención de las personas que vivimos con VIH", ha añadido.

Así lo ha expresado en el marco de la presentación de la campaña 'ReVIHsando Indetectable = Intransmisible', de Cesida, concebida por y para profesionales de la salud. Su objetivo es proporcionar información veraz, actualizada y respaldada por evidencia científica sobre el VIH a los sanitarios, y está elaborada por el propio personal sanitario.

'Indetectable=Intransmisible', uno de los mensajes principales de esta acción, significa que la carga viral de VIH en fluidos como sangre, semen o flujo vaginal es tan baja que una prueba no puede detectar el virus y, por tanto, no tiene capacidad de transmitirse. Esta evidencia todavía no es del todo conocida en el entorno sanitario y su divulgación contribuiría significativamente a reducir el estigma asociado.

Durante el encuentro, que ha tenido lugar este miércoles, la presidenta del Grupo de Estudio en Infecciones de Transmisión Sexual de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), Mar Vera, ha señalado que "la mejora de la situación de la infección por VIH requiere intervenciones dirigidas a minimizar las nuevas infecciones, así como a mejorar la situación de las personas que viven con el VIH".

Entre otras medidas, propone la mejora de las políticas para diagnosticar y tratar, a fin de facilitar el acceso al tratamiento antirretroviral a colectivos vulnerables. Además, la experta ha llamado a promocionar la PrEP (profilaxis prexposición), que "reduce de forma importante la infección". Por otro lado, ha llamado a un abordaje multidisciplinar de la enfermedad, que incluya la educación sanitaria desde los colegios; así como a una mayor investigación y a crear unidades integrales.

El coordinador del Grupo de Atención Farmacéutica al paciente VIH de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), Javier Sánchez-Rubio, ha recalcado la importancia de dar a conocer a las personas con VIH el "axioma" del 'Indetectable=Intransmisible', "porque esto impacta de forma importante en su manera de entender la situación y en la manera de afrontar su vida y la terapia". Asimismo, Sánchez-Rubio ha puesto en valor el rol de la farmacia hospitalaria para enseñar a los pacientes aspectos como el funcionamiento de la medicación y la promoción de la adherencia.

Por su parte, el farmacéutico Carlos Fernández Moriano, responsable del área de Divulgación Científica del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, otra de las entidades colaboradoras, explica que la campaña "les permite actualizar sus conocimientos, lo que redundará en una mejor asistencia sanitaria a ciudadanos y pacientes". Fernández Moriano ha resaltado que los mensajes de esta campaña "desembocarán en consejos sanitarios a miles de personas desde las 22.220 farmacias comunitarias, aprovechando su cercanía y accesibilidad a la sociedad, así como los cerca de 300 servicios de farmacia hospitalaria de España".

En este mismo sentido se ha pronunciado lsabel Abero, enfermera responsable de Solidaridad Enfermera del Consejo General de Enfermería. "La enfermera es una pieza clave en atención integral, ya que ofrece una asistencia que va más allá de diagnóstico. En los resultados de una analítica, no aparece la carga emocional para un paciente cuando le diagnostican o su impacto en la calidad de vida", ha declarado, para añadir la importancia del "autocuidado", que también se divulga desde la profesión enfermera.

La campaña, que cuenta con la colaboración de Gilead y ViiV, puede consultarse en 'cesida.org/revihsando', contiene un extenso contenido que incluye más de 25 vídeos producidos por profesionales, además de contar con la participación de reconocidas personalidades como la drag Killer Queen, médico de urgencias; Fran Alvarado, Mr Gay España y médico de Atención Primaria; Adrián Alonso, traumatólogo y cirujano ortopédico, Mr Gay Valencia; y Pedro Soriano, enfermero y divulgador.