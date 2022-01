Los anticuerpos no neutralizantes también podrían proteger contra la COVID-19

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuando hablamos de anticuerpos contra la COVID-19, solemos referirnos a los llamados anticuerpos neutralizantes, que ofrecen protección al impedir que el virus invada nuestras células. Ahora, un nuevo estudio de la Universidad de Lund (Suecia) ha revelado que los anticuerpos no neutralizantes también pueden ser importantes a la hora de proteger contra la COVID-19.

"Nuestros resultados indican que los anticuerpos no neutralizantes también podrían proporcionar protección. Esto significaría que la protección de los anticuerpos es más amplia de lo que se pensaba, lo que nos haría menos vulnerables a las mutaciones del virus. Merece la pena seguir investigando", afirma Pontus Nordenfelt, líder del estudio, que se ha publicado en la revista 'Frontiers in Immunology'.

Esta investigación se ha centrado en cómo el sistema inmunitario también combate el virus mediante la fagocitosis, la capacidad de ingerir partículas extrañas, en pacientes con COVID-19.

La fagocitosis es un tipo de mecanismo de limpieza durante el cual los actores del sistema inmunitario se dirigen a amenazas potenciales, como bacterias o virus, y las ingieren, y este mecanismo se ve facilitado si la sustancia dañina está marcada por un anticuerpo. Los resultados indican que los anticuerpos no neutralizantes también son importantes en la lucha contra la COVID-19, a través de este mecanismo.

"Hemos observado que muchos de los anticuerpos que se desarrollan en respuesta a la COVID-19 son opsonizantes, es decir, señalan a los fagocitos del sistema inmunitario para que ingieran el virus. Nuestros resultados indican que los anticuerpos no neutralizantes, siempre que sean capaces de opsonizar, también pueden proporcionar una respuesta eficaz al virus", detalla Nordenfelt.

Los resultados están respaldados por experimentos en ratones, en los que los anticuerpos no neutralizantes protegieron a los animales de la infección por COVID-19. El equipo de investigación también descubrió que la cantidad de anticuerpos neutralizantes afecta al proceso de fagocitosis.

El equipo identificó y aisló las células del sistema inmunitario de la sangre de los pacientes de COVID-19 recuperados. Utilizando varias técnicas, trazaron un mapa de las células inmunitarias que interactúan con la proteína de espiga del virus e identificaron los sitios de unión de los anticuerpos. A continuación, mediante citometría de flujo, estudiaron cómo estos anticuerpos afectan a la fagocitosis.

Los investigadores recubrieron perlas de tamaño micrométrico con la proteína de la espiga y, al hacerlo, observaron que la dosis de anticuerpos neutralizantes tenía un efecto sobre la fagocitosis.

La opsonización es el mecanismo del sistema inmunitario por el que un aumento de los anticuerpos unidos desencadena una respuesta fagocítica más fuerte. Sorprendentemente, la máxima opsonización se alcanza ya a niveles relativamente bajos de anticuerpos. Más allá de esto, los investigadores observaron una reducción del efecto. La propia unión del anticuerpo siguió aumentando linealmente, incluso cuando la fagocitosis disminuyó, lo que demuestra que es la proteína de la espiga la que hace algo que provoca esta fagocitosis reducida.

Para asegurarse de que esto no se debía a otros factores, los investigadores prepararon el mismo experimento, pero esta vez utilizaron sólo anticuerpos monoclonales. Esto significa que se utilizó un solo tipo de anticuerpo (clon) en lugar de la combinación estándar de miles de anticuerpos diferentes.

"Se observó la misma tendencia. Hasta un cierto nivel, hay un efecto de dosificación lineal de los anticuerpos. A partir de ahí, se reduce. Básicamente, cuando se administra una dosis demasiado alta no se consigue el efecto protector. Parece que algo le ocurre a la proteína de la espiga que provoca una menor interacción con los glóbulos blancos, lo que hace que el sistema inmunitario deje de unirse al virus y neutralizarlo mediante la fagocitosis. Fenómenos similares se han descrito como el efecto prozona y se han reportado en experimentos con neumococo y malaria. Sin embargo, no se ha relacionado con la reducción de la fagocitosis, por lo que no es seguro que el efecto esté relacionado con lo que observamos en nuestros experimentos", dice Wael Bahnan, primer autor del trabajo.