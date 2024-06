Andalucía pide "solución" al Gobierno para "mantener" los centros de salud abiertos en verano ante la falta de médicos

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha exigido este miércoles "soluciones" a la ministra de Sanidad, Mónica García, ante el "grave problema de déficit" de médicos para este verano. "Hay comunidades, como el País Vasco y Cataluña, que están cerrando centros de salud. Nosotros queremos mantenerlos abiertos, pero estamos ante una situación muy difícil".

En declaraciones a los medios con motivo del Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del sistema nacional de salud, la consejera andaluza ha reclamado a la ministra que "asuma sus competencias" y dé "soluciones al problema asistencial" de cara al verano. Un problema que se ve agravado por el hecho de que este año, con carácter "excepcional", los Médicos Internos Residentes (MIR) terminan su formación en septiembre y no en mayo. En toda España, son 2.000 los MIR que terminan la formación en septiembre; en Andalucía, 369.

"Esta situación excepcional nos ha llevado a que los MIR no vayan a estar contratados en verano", lo que genera, en palabras de la consejera Catalina García, una "problema grave que lo hemos puesto de manifiesto en varios ocasiones en el Consejo Interterritorial". En el caso de Andalucía, ha explicado que serán 369 médicos residentes los que terminarán su formación en septiembre, por lo que no podrán trabajar en época estival. A esta situación, ha dicho, se suman los aproximadamente 500 cupos en Atención Primaria que Andalucía no tiene cubiertos ante el déficit de facultativos y, además, los 489 médicos que se jubilan en 2024.

Al hilo de esto último, ha recordado que doce comunidades autónomas han solicitado un Pleno en el Consejo Interterritorial monográfico sobre la falta de profesionales en verano, cuyo punto del orden del día no ha sido respetado. “Le pedimos al Ministerio respeto al Consejo Interterritorial, a las comunidades autónomas y al Sistema Nacional de Salud y, por supuesto, una solución al grave problema de déficit de médicos en este verano”.