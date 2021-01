Andaluces, madrileños, catalanes y valencianos, los que más información buscan sobre la vacuna de la Covid

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los andaluces son los ciudadanos que más información han buscado sobre la vacuna frente a la Covid-19, con 86.200 registros en el buscador Google de media entre los meses de marzo y diciembre de 2020; seguidos de los madrileños, con una media de 75.460 búsquedas; los catalanes, que han registrado el término 55.800 veces, y los valencianos, con 46.640 búsquedas, según un estudio de la plataforma SEMrush.

Entre los hallazgos del análisis elaborado por SEMrush, también destaca que, durante el rango de tiempo analizado (de marzo a diciembre de 2020), la evolución de las búsquedas de "vacuna coronavirus" ha ido decreciendo, dando lugar a búsquedas más concretas, como algunos aspectos del proceso de vacunación, otras enfermedades, o las vacunas desarrolladas por diferentes empresas y organismos.

A nivel internacional, los españoles son los internautas que más información consultan sobre la vacuna, según este informe, con un total de 459.600 búsquedas al mes de media en el período analizado. Italia, uno de los países más afectados por la pandemia, se sitúa en segundo lugar en cuanto al volumen de búsquedas mensuales, con 300.330 registros del término "vaccino covid". Por su parte, los franceses son los terceros ciudadanos europeos que más respuestas buscan en internet a este respecto, con un total de 128.090 búsquedas mensuales para "vaccin Covid".

Asimismo, según SEMrush, la búsqueda "qué son las vacunas" ha crecido un 407 por ciento entre marzo, mes en el que dio comienzo el estado de alarma, y diciembre. Siguiendo esta línea, los términos "cómo actúan las vacunas" y "cómo funcionan las vacunas" también han experimentado incrementos considerables de un 614 por ciento y un 400 por ciento, respectivamente.

Asimismo, también se ha producido un aumento en las búsquedas relacionadas con la prevención de la gripe, cuya incidencia está siendo mínima debido a las medidas higiénicas impuestas por las autoridades y el respeto a la distancia social de los ciudadanos. Con todo, las búsquedas en la red son reflejo de la preocupación de la población con respecto a este virus, habiendo aumentado de manera significativa el volumen de registros como "dónde se pone la vacuna de la gripe", cuyas búsquedas crecieron un 2.000 por ciento entre marzo y diciembre de 2020; "cómo poner la vacuna de la gripe", término que creció un 1.600 por ciento en el mismo periodo, o "es segura la vacuna contra la gripe", con un incremento del 1.300 por ciento.

Por otro lado, a tenor de los datos del estudio, algunas de estas búsquedas reflejan reticencias de la población a recibir la vacuna de forma inmediata. Ejemplo de ellas son "qué pasa si no te vacunas", cuyas búsquedas aumentaron un 1.200 por ciento en el periodo analizado, o "por qué no vacunarse", que creció un 1.600 por ciento. Además, las posibles consecuencias legales de recibir, o no hacerlo, la vacuna contra el coronavirus también han despertado el interés de los españoles, que se refleja en el aumento del 190 por ciento en las búsquedas del término "son obligatorias las vacunas en España".

AUMENTO DE LAS BÚSQUEDAS SOBRE LAS VACUNAS YA DISPONIBLES

Otro de los aspectos que ha generado un mayor volumen de tráfico en Internet ha sido la producción de la vacuna de Pfizer y BioNTech, así como de la farmacéutica estadounidense Moderna. Dada la autorización más temprana por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de la vacuna alemana, el aumento en los registros de "vacuna Pfizer" creció un 269.900 por ciento en el periodo analizado, situándose en 201.000 y 135.000 registros de búsquedas en los meses de noviembre y diciembre, respectivamente. En el caso de la "vacuna de Moderna", su crecimiento en el número de búsquedas es del 652 por ciento, llegando a las 33.100 peticiones de búsqueda en Google el pasado diciembre.

En este sentido, según este informe, los internautas españoles también han mostrado su curiosidad al respecto de otras vacunas que aún no han recibido el visto bueno por parte de las autoridades europeas, como la de Oxford y AstraZeneca. De hecho, la búsqueda "vacuna Oxford" ha experimentado un aumento en el nivel de búsquedas de un 310 por ciento entre los meses de marzo y diciembre de 2020, con 30.850 registros de media.

Por otro lado, también han generado interés en los españoles las vacunas desarrolladas en territorios fuera del entorno de la Unión Europea (UE), como es el caso de la vacuna rusa 'Sputnik V'. Así, la búsqueda del término "vacuna Rusia", se incrementó en un 120.000 por ciento, llegando a las 12.100 búsquedas tanto en noviembre como en diciembre de 2020.