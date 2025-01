Analizan por primera vez bacterias intestinales saludables que se alimentan de azúcar

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio, publicado en 'Nature Microbiology', ha revelado cómo el microbio beneficioso del colon humano, 'Akkermansia muciniphila' (AM), se alimenta de los tipos de azúcar que se encuentran en el moco segregado en el aparato digestivo.

El estudio se centró en 66 enzimas que el microbio AM utiliza para descomponer el moco, que es una parte esencial de la capa mucosa que recubre el tracto gastrointestinal humano.

Utilizando moco tomado de un modelo porcino, el equipo dirigido por la doctora Lucy Crouch, de la Universidad de Birmingham (Reino Unido), descubrió que una combinación de enzimas de AM era capaz de descomponer completamente la mucina. Se trata del primer conocimiento exhaustivo de los mecanismos moleculares que explican cómo un microbio descompone los azúcares ligados.

"Es la primera vez que se utiliza un conjunto de enzimas para descomponer completamente la parte glicana de la mucina. Estas enzimas recién caracterizadas podrían utilizarse para caracterizar los distintos glicanos que producen los seres humanos, que pueden ser indicativos de enfermedad", ha manifestado Crouch, autora correspondiente del estudio.

"Estos glicanos, y otros similares, son receptores de diversos patógenos y sus toxinas, como la toxina 'Shiga'. Por tanto, si podemos modificar los glicanos, quizá podamos cambiar la gravedad de la enfermedad", ha agregado la investigadora.

Asimismo, Crouch ha explicado que se ha demostrado que las proteínas AM y los extractos de membrana externa de AM ejercen efectos positivos sobre el huésped, por ejemplo, un efecto positivo sobre el metabolismo. Algunas de estas proteínas interactúan con los receptores del huésped para probablemente suprimir una respuesta inmunitaria.

"El AM está relativamente cerca del hospedador, ya que quiere el moco que producimos, por lo que probablemente interactuemos con él de muchas formas diferentes", ha indicado Crouch.

Por último, la investigadora ha destacado que AM es un microbio enormemente importante, y sus niveles pueden ser un buen indicador de la salud general. "La bacteria siempre es beneficiosa para el intestino, y sus niveles más bajos se asocian a enfermedades inflamatorias y diabetes. La AM también es muy sensible a la disminución de los niveles de fibra en la dieta", ha finalizado.