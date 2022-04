American College of Cardiology crea el Premio Valentín Fuster a la Innovación en Ciencia

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

American College of Cardiology (ACC) ha instituido un nuevo premio en honor al doctor Valentín Fuster, director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) de Madrid, director del Instituto Cardiovascular y 'Physician-in-Chief' del Mount Sinai Medical Center de Nueva York (EEUU), que llevará el nombre 'Premio Valentín Fuster a la Innovación en la Ciencia'.

"Estoy profundamente agradecido de que este premio se establezca en mi honor y muy orgulloso de iniciar este legado. Espero que esto estimule a otros profesionales del campo de la medicina cardiovascular. Estoy deseando conocer a los futuros homenajeados y sus contribuciones en la promoción de la salud cardiovascular", asegura el doctor Fuster. .

Con este galardón se quiere subrayar su visión innovadora en la promoción de la ciencia a través de mecanismos transformadores. El premio, señalan desde la ACC, sirve para reconocer el liderazgo internacional del doctor Fuster en el fomento de la investigación científica aplicada a la salud con el objetivo de mejorar la atención de los pacientes cardiovasculares y promover la salud del corazón.

El galardón se otorgará, cada año, a un único médico durante los próximos 15 años. Y el primer Premio Valentín Fuster a la Innovación en la Ciencia se anunciará en la 71ª Sesión Científica Anual de la ACC en Washington (EEUU), este lunes 4 de abril.

Fuster es también el Editor jefe del Journal of the American College of Cardiology (JACC), la principal fuente de información clínica en el área de la medicina cardiovascular y publicación principal del American College of Cardiology.

"Sus contribuciones a la medicina cardiovascular han tenido un enorme impacto en la mejora del tratamiento de los pacientes con patologías cardíacas. Sus investigaciones sobre el origen de las enfermedades cardiovasculares, que han contribuido a mejorar la prevención y el tratamiento de los infartos le valieron, en 1996, el Premio Príncipe de Asturias de Investigación", destacan desde el CNIC.