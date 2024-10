Las amenazas para la salud que plantea el cambio climático alcanzan niveles récord

Archivo - Smoke from factory chimneys

Archivo - Smoke from factory chimneys - MATTY2X4/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mientras las múltiples amenazas para la salud derivadas del cambio climático baten nuevos y peligrosos récords, el Informe 2024 de 'The Lancet Countdown on Health and Climate Change' pide que los billones de dólares gastados en financiar los combustibles fósiles se reorienten y se utilicen para impulsar una transición rápida y justa hacia una economía con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI), en lugar de perjudicar la salud de miles de millones de personas en todo el mundo.

"El balance de este año sobre las amenazas inminentes para la salud derivadas de la inacción climática revela los hallazgos más preocupantes hasta ahora en nuestros ocho años de seguimiento", advierte la doctora Marina Romanello, directora ejecutiva de The Lancet Countdown en el University College de Londres.

"Una vez más, el año pasado batió récords de cambio climático, con olas de calor extremas, fenómenos meteorológicos mortales e incendios forestales devastadores que afectaron a personas de todo el mundo. Ningún individuo o economía del planeta es inmune a las amenazas para la salud del cambio climático. La expansión implacable de los combustibles fósiles y las emisiones récord de gases de efecto invernadero agravan estos peligrosos impactos para la salud y amenazan con revertir el limitado progreso logrado hasta ahora y poner un futuro saludable aún más lejos del alcance", señala.

"A pesar de esta amenaza, vemos que se siguen invirtiendo recursos financieros en las mismas cosas que socavan nuestra salud. Reutilizar los billones de dólares que se invierten en la industria de los combustibles fósiles o que se subvencionan cada año brindaría la oportunidad de lograr una transición justa y equitativa hacia la energía limpia y la eficiencia energética, y un futuro más saludable, lo que en última instancia beneficiaría a la economía mundial", afirma.

El octavo informe anual de indicadores de 'Lancet Countdown', financiado por Wellcome y desarrollado en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud, representa el trabajo de 122 expertos líderes de 57 instituciones académicas y agencias de la ONU a nivel mundial, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Publicado antes de la 29ª Conferencia de las Partes (COP) de la ONU, el informe proporciona la evaluación más actualizada de los vínculos entre la salud y el cambio climático, incluidas nuevas métricas que registran las precipitaciones extremas, los activos de carbón varados, la pérdida de cubierta arbórea, las tormentas de arena y polvo, el aumento de las temperaturas nocturnas y la pérdida de sueño, y la educación y la capacitación sobre el clima y la salud. Los costos humanos del cambio climático batieron récords.

El año 2023 fue el más caluroso registrado, con sequías persistentes, olas de calor mortales y devastadores incendios forestales, tormentas e inundaciones, e impactos desastrosos en la salud, las vidas y los medios de subsistencia de personas en todo el mundo.

Las muertes relacionadas con el calor siguen aumentando rápidamente y se espera que superen a las muertes relacionadas con el frío en un escenario de alto calentamiento. A nivel mundial, en 2023, las muertes relacionadas con el calor en personas mayores de 65 años aumentaron en un récord del 167% con respecto a las muertes en la década de 1990, sustancialmente por encima del aumento del 65% que se habría esperado si las temperaturas no hubieran cambiado (es decir, teniendo en cuenta solo los cambios demográficos).

Esto agrava las desigualdades existentes, ya que el número de días de calor amenazantes para la salud agregados por el cambio climático es mayor en los países con un bajo índice de desarrollo humano (una medida de la educación, los ingresos y la esperanza de vida).

En todo el mundo, en 2023, las personas también estuvieron expuestas, en promedio, a un máximo histórico de 1512 horas de altas temperaturas que plantean al menos un riesgo moderado de estrés térmico al realizar ejercicio ligero al aire libre, como caminar o andar en bicicleta, un aumento del 27,7% (328 horas) con respecto al promedio anual de 1990-1999.

El aumento de las temperaturas también ha provocado una pérdida récord de 512 mil millones de horas potenciales de trabajo a nivel mundial en 2023 (un aumento del 49% por encima del promedio de 1990-1999), con pérdidas potenciales de ingresos globales equivalentes a 835 mil millones de dólares, equivalentes a una proporción sustancial del PIB en los países de ingresos bajos (7,6%) y medios (4,4%).

Durante la última década (2014-2023), el 61% de la superficie terrestre mundial experimentó un aumento de los eventos de precipitaciones extremas en comparación con el promedio de 1961-1990, lo que aumentó el riesgo de inundaciones, enfermedades infecciosas y contaminación del agua. Al mismo tiempo, la mayor frecuencia de las olas de calor y las sequías provocó que 151 millones más de personas padecieran inseguridad alimentaria moderada o grave en 124 países en 2022 que anualmente entre 1981 y 2010.

Como resultado, el informe estima que el valor anual total de las pérdidas económicas (vinculadas a los activos físicos en lugar de a la mala salud) resultantes de fenómenos meteorológicos extremos ascendería a 227 000 millones de dólares entre 2019 y 2023, un valor que supera el PIB del 60% de las economías del mundo.

La idoneidad climática para la propagación de enfermedades infecciosas mortales transmitidas por mosquitos también ha aumentado. Por ejemplo, el riesgo de transmisión del dengue por mosquitos Aedes albopictus aumentó un 46% y el de Aedes aegypti un 11% durante la última década (2014-2023) en comparación con 1951-1960. En 2023, se registró un récord histórico de más de 5 millones de casos de dengue en más de 80 países y territorios.

"En todo el mundo, las personas sufren cada vez más los efectos financieros y sanitarios del cambio climático, y las comunidades desfavorecidas de las naciones con recursos limitados suelen ser las más afectadas, aunque reciben menos protección financiera y tecnológica", destaca el profesor Wenjia Cai, de The Lancet.Copresidente del Grupo de Trabajo 4 de Countdown en la Universidad de Tsinghua.

"La adaptación no está logrando seguir el ritmo de las crecientes amenazas para la salud del cambio climático y, dado que se avecinan límites a la adaptación y la cobertura sanitaria universal sigue siendo una quimera para más de la mitad de la población mundial, se necesita urgentemente apoyo financiero para fortalecer los sistemas de salud para proteger mejor a las personas".

Los indicadores nuevos y actualizados revelan que los gobiernos y las empresas siguen echando leña al fuego con inversiones persistentes en combustibles fósiles, emisiones de GEI máximas históricas y una asombrosa pérdida de árboles, lo que reduce las posibilidades de supervivencia de las personas en todo el mundo.

En 2023, las emisiones mundiales de dióxido de carbono relacionadas con la energía alcanzaron un máximo histórico, un 1,1% por encima de 2022, y la proporción de combustibles fósiles en el sistema energético mundial aumentó por primera vez en una década durante 2021, alcanzando el 80,3 % de toda la energía (frente al 80,1 % en 2020).

"El progreso hacia un futuro equitativo y saludable requiere una transformación global de los sistemas financieros, desviando los recursos de la economía basada en combustibles fósiles hacia un futuro de cero emisiones", agrega el coautor, el profesor Anthony Costello, copresidente de The Lancet Countdown.

"Para que la reforma tenga éxito, la salud de las personas debe ser el centro de las políticas de cambio climático para garantizar que los mecanismos de financiación protejan el bienestar, reduzcan las desigualdades en materia de salud y maximicen los beneficios para la salud, especialmente para los países y las comunidades que más lo necesitan", añade.